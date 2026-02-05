Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Salen a la luz las "anotaciones" de Karina García durante su paso como jueza en La casa de los famosos

Karina García participó como jueza de La casa de los famosos como jueza y sus “anotaciones” salieron a la luz.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Revelan las “anotaciones” de Karina García como jueza en La casa de los famosos
Revelan las “anotaciones” de Karina García como jueza en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

El pasado miércoles 4 de febrero se llevó a cabo un nuevo juicio en La casa de los famosos Colombia en donde Karina García, exparticipante de la segunda temporada, participó como jueza. Horas más tarde se revelaron en redes sociales los apuntes que habría tomado durante esta sesión jurídica.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las anotaciones que Karina García tomó durante el juicio de La casa de los famosos?

Durante la tarde de este jueves 5 de febrero, Karina García volvió a acaparar la atención luego de que en redes sociales circularan imágenes de los apuntes que, al parecer, tomó durante su participación como jueza en La casa de los famosos Colombia, mientras cada participante exponía sus denuncias.

Filtran las notas que Karina García tomó durante su rol de jueza en La casa de los famosos
Filtran las notas que Karina García tomó durante su rol de jueza en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Aunque no existe una prueba explícita sobre lo que realmente escribió en su libreta, desde las redes sociales del Canal RCN y del programa se desataron divertidas especulaciones sobre las posibles anotaciones que habría hecho mientras los participantes confrontaban situaciones y desacuerdos surgidos durante la convivencia.

Artículos relacionados

Entre los supuestos escritos que más llamaron la atención estarían frases icónicas como “que nunca te veas económica, mi reina”, además de una curiosa lista de compras en la que no faltaban su maquillaje, libros de enfermería y los útiles escolares de su hijo Valentino.

Los apuntes de Karina García durante su paso por La casa de los famosos
Los apuntes de Karina García durante su paso por La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Otra de las anotaciones que más destacó fue su posible reacción tras escuchar gran parte de los conflictos del grupo, con expresiones como “¿qué es esto, nea? Qué juicio tan bueno” y “Dios te bendiga y te multiplique, amiga”, otra de sus célebres frases que no pasaron desapercibidas durante su participación en el reality.

¿Karina García continuará presidiendo los juicios de La casa de los famosos Colombia 2026?

Aunque Karina García logró destacar bajo el rol de jueza dentro de La casa de los famosos Colombia reuniendo elogios en redes sociales se desconoce si ella continuará presidiendo los juicios del afamado reality o si continuarán rotando este llamativo rol entre diferentes personas.

Artículos relacionados

Así mismo, se desconoce si Karen Sevillano podría volver a ocupar este importante lugar dentro de la competencia donde los participantes pueden hablar abiertamente sobre sus diferencias y encontrar una visión externa y neutra para saber si tienen o no la razón frente a los conflictos expuestos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Johanna fadul tras la casa de los famosos colombia La casa de los famosos

Así fue el reencuentro de Johanna Fadul con su esposo tras su expulsión de La casa de los famosos

Johanna Fadul ya está retomando su cotidianidad y se mostró muy feliz junto a su esposo Juanse Quintero.

Sale a la luz la devastadora llamada que recibió Juliana Calderón el día que murió Yeison Jiménez Juliana Calderón

Juliana Calderón contó cómo la hermana de Yeison Jiménez le dio la noticia de la muerte de su novio

Hermana de Yeison Jiménez le dio a Juliana Calderón la noticia de la muerte de su novio: así fue la devastadora conversación.

Luisa Fernanda W reveló en sus historias la razón por la cual habla con su “yo del futuro” cada noche antes de dormir como un habito de salud mental. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W confesó por qué habla con su “yo del futuro” a diario

Luisa Fernanda W sorprendió al revelar que cada noche conversa con su “yo del futuro”, un hábito que la ayuda a sanar, enfocarse y mantener calma emocional.

Lo más superlike

Yaya Muñoz habló sin filtros de La Beba. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz lanzó sorpresiva predicción sobre Beba, ¿expulsada de La casa de los famosos?

Yaya Muñoz fue muy contundente al hablar de Beba y afirmó que está a nada de pasar el límite con Alexa Torrex.

Protege tus conversaciones en WhatsApp con este sencillo truco Tecnología

WhatsApp: descubre cómo proteger tus chats y evitar que extraños espíen tus conversaciones

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre Talento internacional

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre

¿Bad Bunny no cantará en el Super Bowl? Rumores y un show alterno crean dudas Bad Bunny

¿Bad Bunny no cantará en el Super Bowl? Rumores y un show alterno crean dudas

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia