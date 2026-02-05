Salen a la luz las "anotaciones" de Karina García durante su paso como jueza en La casa de los famosos

El pasado miércoles 4 de febrero se llevó a cabo un nuevo juicio en La casa de los famosos Colombia en donde Karina García, exparticipante de la segunda temporada, participó como jueza. Horas más tarde se revelaron en redes sociales los apuntes que habría tomado durante esta sesión jurídica.

¿Cuáles fueron las anotaciones que Karina García tomó durante el juicio de La casa de los famosos?

Durante la tarde de este jueves 5 de febrero, Karina García volvió a acaparar la atención luego de que en redes sociales circularan imágenes de los apuntes que, al parecer, tomó durante su participación como jueza en La casa de los famosos Colombia, mientras cada participante exponía sus denuncias.

Filtran las notas que Karina García tomó durante su rol de jueza en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Aunque no existe una prueba explícita sobre lo que realmente escribió en su libreta, desde las redes sociales del Canal RCN y del programa se desataron divertidas especulaciones sobre las posibles anotaciones que habría hecho mientras los participantes confrontaban situaciones y desacuerdos surgidos durante la convivencia.

Entre los supuestos escritos que más llamaron la atención estarían frases icónicas como “que nunca te veas económica, mi reina”, además de una curiosa lista de compras en la que no faltaban su maquillaje, libros de enfermería y los útiles escolares de su hijo Valentino.

Los apuntes de Karina García durante su paso por La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Otra de las anotaciones que más destacó fue su posible reacción tras escuchar gran parte de los conflictos del grupo, con expresiones como “¿qué es esto, nea? Qué juicio tan bueno” y “Dios te bendiga y te multiplique, amiga”, otra de sus célebres frases que no pasaron desapercibidas durante su participación en el reality.

¿Karina García continuará presidiendo los juicios de La casa de los famosos Colombia 2026?

Aunque Karina García logró destacar bajo el rol de jueza dentro de La casa de los famosos Colombia reuniendo elogios en redes sociales se desconoce si ella continuará presidiendo los juicios del afamado reality o si continuarán rotando este llamativo rol entre diferentes personas.

Así mismo, se desconoce si Karen Sevillano podría volver a ocupar este importante lugar dentro de la competencia donde los participantes pueden hablar abiertamente sobre sus diferencias y encontrar una visión externa y neutra para saber si tienen o no la razón frente a los conflictos expuestos.