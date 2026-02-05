Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue el reencuentro de Johanna Fadul con su esposo tras su expulsión de La casa de los famosos

Johanna Fadul ya está retomando su cotidianidad y se mostró muy feliz junto a su esposo Juanse Quintero.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
La actriz Johanna Fadul se reencontró con su esposo Juanse Quintero luego de su expulsión en La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo fue el reencuentro de Johanna Fadul con su esposo tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia?

El encargado de revelar el reencuentro fue el presentador y cantante Juanse Quintero, quien a través de sus historias en su cuenta de Instagram, compartió una fotografía de los dos juntos luego de haber estado estas semanas totalmente separados.

En la instantánea se ven a los dos muy sonrientes, al parecer, desde el hotel en el que estaba la actriz luego de salir del reality en el que la producción les va haciendo cierto acompañamiento con el departamento de psicología para ir poco a poco retornando a la realidad.

Con dicha imagen, el artista aprovechó para dedicarle un mensaje público y defenderla tras la lluvia de críticas que ha recibido por la situación que protagonizó en el reality.

"Más que nadie conozco tu corazón esposa mía y es hermoso", escribió.

Cabe destacar que, momentos antes también se había pronunciado sobre lo ocurrido señalando que es de humanos equivocarse y es de valientes entender, aprender y pedir perdón como ella lo hizo, reiterando lo mucho que la ama.

¿Cómo está Johanna Fadul tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia?

La actriz reapareció en sus redes sociales compartiendo un video en el que pidió disculpas públicas nuevamente por su polémico comentario en el programa y a través de una live se mostró tranquila y con fe de que pronto le saldrá un gran proyecto actoral con el que pueda seguir impulsando su carrera profesional.

De igual manera, detalló que por ahora no quiere sacar conclusiones apresuradas sobre algunos de sus excompañeros del reality, recordando a Valentino e indicando que espera poder hablar con él una vez este salga del programa, pues les alcanzó a tener aprecio.

Por ahora, la actriz sigue retomando su realidad y disfrutando de la compañía de su esposo Juanse Quintero, quien la ha apoyado todo el tiempo.

