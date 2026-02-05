Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Westcol llevó 25 modelos desde Pereira para el lanzamiento de W Sound #23

Westcol reveló que decidió traer 25 modelos desde Pereira para el estreno de W Sound #23 con Myke Towers, apostándole a una vibra distinta y especial.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
westcol con luisa castro en pereira

Westcol volvió a encender la conversación en redes sociales tras revelar un detalle poco común sobre la más reciente edición de la W Sound, esta vez en colaboración con Myke Towers.

El streamer paisa contó sin rodeos que, para el lanzamiento de la W Sound #23, tomó una decisión logística que no pasó desapercibida: mandar a traer desde Pereira un bus completo con 25 modelos para que hicieran parte del videoclip y de la ambientación del proyecto.

¿Por qué Westcol prefirió talento femenino de Pereira?

Según explicó el creador de contenido, en experiencias anteriores había tenido ciertos inconvenientes al trabajar con modelos de su ciudad, Medellín.

De manera directa, aseguró que en algunos casos el trato laboral se tornaba complicado por actitudes que él percibía como egocéntricas, sin ánimo de generalizar, aclaró que simplemente no era el ambiente que buscaba para una sesión creativa tan especial.

 

Para él, ese factor humano era clave, ya que la W Sound no se graba como un videoclip convencional, sino como una experiencia colectiva donde todos deben fluir con la misma intención artística.

¿Cómo fue la temática de esta edición de la W Sound #23?

La sesión junto a Myke Towers se desarrolló bajo una temática de pool party, apostándole a un ambiente de música a alto volumen y una puesta en escena pensada para transmitir fiesta y frescura fueron los elementos centrales del concepto visual.

Herrera le hace una propuesta a Westcol.
Pool party, música y polémica: así fue la noche del estreno de W Sound #23. (Foto de Arturo Holmes/AFP)

Las 25 modelos que llegaron desde Pereira hicieron parte activa del videoclip de lanzamiento, aportando dinamismo y una estética que complementó perfectamente la propuesta musical. Lejos de ser figuras decorativas, su presencia ayudó a construir el ambiente de celebración que caracteriza esta entrega de la W Sound.

¿Qué representa este lanzamiento dentro del universo W Sound?

La W Sound #23 reafirma la fórmula que Westcol ha venido construyendo: unir grandes nombres de la música urbana con experiencias audiovisuales que se salen de lo tradicional.

En ediciones anteriores, este formato ya había dado frutos con canciones que rápidamente se viralizaron, como ocurrió con “La Plena”.

Myke Towers, W Sound 06 y Esteban Rojas
Westcol explicó por qué prefirió el ambiente de Pereira para una de sus sesiones más esperadas. Foto Freepik

En esta ocasión, la presencia de Myke Towers elevó aún más la expectativa y posicionó el lanzamiento como uno de los más comentados, la decisión de traer talento femenino de otra ciudad también abrió el debate en redes, donde muchos defendieron la diversidad regional y otros cuestionaron las razones expuestas por el streamer.

Más allá de la polémica, Westcol dejó claro que su prioridad es crear espacios donde la creatividad no se vea frenada por tensiones innecesarias, para él, cada detalle cuenta cuando se trata de construir un proyecto que conecte con el público.

