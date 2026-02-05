En las últimas horas se conoció que el famoso futbolista Omar Pérez tuvo que ser hospitalizado de urgencia por un infarto. La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado de prensa.

¿Qué le ocurrió a Omar Pérez y cómo fue hospitalizado?

Omar Sebastián Pérez, exfutbolista argentino e ídolo de Independiente Santa Fe, fue hospitalizado de urgencia tras sufrir un infarto mientras se encontraba en Bogotá.

Omar Pérez acudió de emergencias al hospital por un fuerte dolor en el pecho. (Foto: Jefferson Bernardes/AFP)

Según se informó, comenzó a sentir un dolor intenso en el pecho, lo que alertó a su entorno y motivó su traslado inmediato a la Clínica Marly, donde los médicos confirmaron la gravedad de la situación.

En el hospital, los especialistas realizaron un procedimiento para restaurar el flujo sanguíneo en sus arterias, incluyendo la colocación de un stent coronario, un tratamiento estándar para este tipo de emergencias.

¿Cuál es el estado de salud actual del futbolista Omar Pérez?

De acuerdo con el comunicado oficial de la Academia OP10, institución fundada por el propio Pérez, el exjugador permanece hospitalizado para seguimiento y control, con pronóstico estable.

Los médicos explicaron que, aunque se encuentra consciente y fuera de peligro inmediato, continuará en observación varios días más para asegurar una recuperación completa.

El entorno cercano y los familiares de Pérez han mostrado tranquilidad tras conocer los informes médicos, agradeciendo las muestras de apoyo de seguidores y colegas del fútbol.

Omar Pérez se encuentra estable de salud, pero deberá pasar unos días en observación. (Foto: Luis Acosta/AFP)

¿Cómo ha reaccionado el mundo del fútbol ante la noticia del infarto de Omar Pérez?

La noticia del infarto sorprendió a la comunidad futbolística y generó gran movilización de apoyo entre aficionados y colegas.

Independiente Santa Fe y la Academia OP10 expresaron públicamente su respaldo, deseándole pronta recuperación y agradeciendo las muestras de afecto recibidas.

Además, en redes sociales, seguidores recordaron los logros de Pérez como jugador y su legado en el fútbol colombiano, destacando su trayectoria tanto dentro como fuera de la cancha.