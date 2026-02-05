La actriz Lina Tejeiro hará parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026, donde no solo mostrará sus talentos culinarios, sino que también se reencontrará con una expareja que pocos recordaban.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez dejó un valioso legado: esto pasaría con su herencia musical

¿Quién es la expareja de Lina Tejeiro que también estará en MasterChef Celebrity 2026?

Luego de que el Canal RCN dio a conocer los 24 famosos que harán parte de esta nueva aventura, varios usuarios en redes se dieron a la tarea de investigarlos detalladamente, sacando a la luz un romance que pocos recordaban de Lina Tejeiro y que la acompañará durante las grabaciones.

Lina Tejeiro volvió a ver a su exnovio en MasterChef Celebrity 2026. (Foto: Canal RCN)

Se trata del actor Sebastián Vega, con quien Tejeiro mantuvo una relación por más de tres años luego de que se conocieran cuando apenas daban sus primeros pasos en la televisión nacional.

De acuerdo con la actriz en diversas entrevistas, el noviazgo que tuvo con Vega en su adolescencia fue de mucho aprendizaje para ella, pero también de mucho dolor.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Estos son los famosos que harán parte de MasterChef Celebrity 2026: ¿quiénes estarán?

¿Por qué terminaron Lina Tejeiro y Sebastián Vega?

Lina, hoy de 34 años, ha contado que los celos propios de la inmadurez de la edad fueron determinantes para que la relación no prosperara, por lo que la calificó como “tormentosa”.

Además, confesó que esta ruptura fue una de las más difíciles de superar y que le dejó una “tusa” que cargó en su corazón durante años.

Sebastián Vega fue uno de los primeros amores famosos de la actriz Lina Tejeiro. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Emiro Navarro Así reaccionó Emiro Navarro tras ser confirmado en MasterChef Celebrity Colombia 2026: "lo logramos"

¿Cómo es la relación actual de Lina Tejeiro y Sebastián Vega?

En la actualidad, Lina Tejeiro y Sebastián Vega llevan vidas completamente distintas. El actor está casado con Valentina Ochoa y es padre de dos hijos, mientras que la actriz ha tenido varias relaciones que han sido públicas con el paso de los años.

Tras mucho tiempo sin contacto, ambos volverán a coincidir en el set de MasterChef Celebrity Colombia 2026, un reencuentro que ha sorprendido a sus seguidores y que ha despertado curiosidad sobre cómo será su convivencia en la cocina más famosa del país.