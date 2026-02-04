MasterChef Celebrity ha revelado sus participantes para una nueva temporada. 24 celebridades están listas para enfrentarse a un nuevo reto en la cocina más famosa de Colombia.

¿Cómo reaccionó Lina Tejeiro tras confirmarse su participación en MasterChef Celebrity 2026?

Lina Tejeiro, actriz y presentadora con una gran trayectoria, es una de esas celebridades que aceptó este reto. En redes sociales, la llanera reveló sus primeras emociones y hasta hizo una inesperada confesión.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Se filtra psicofonía de Yeison Jiménez hablando de su esposa: “Sonia quedó sola”

Tejeiro compartió un carrete de fotografías y un mensaje, evidenciando su alegría por este nuevo reto en su carrera.

Otra vez yo, aceptando un reto sin saber cocinar. Saliendo de mi zona de confort, con poco conocimiento, muchas ganas y una fe irresponsable en que voy a aprender en el camino. ¿Ganar? Jajajaja… claramente sí

La publicación de la actriz generó gran impacto entre sus seguidores, así como amigos y colegas, quienes, desde ya, le desearon muchos éxitos.

Lina Tejeiro brillará en las cocinas de MasterChef Celebrity 2026. Foto: RCN

Figuras de la farándula colombiana como Greeicy Rendón, Laura de León, Luisa Fernanda W, Claudia Bahamón, Tatiana Ariza y Zulma Rey reaccionaron a la confirmación de Lina en la undécima temporada de MasterChef.

Greeicy, quien es gran amiga de la llanera, le dijo: “Rajiiiiii! Me huele a premioooo y también tengo MIEDOOOOOOOOO”, mientras que Luisa Fernanda, quien ya pasó por MasterChef, escribió, “esto me encanta, es una experiencia maravillosa”.



Por su parte, Claudia Bahamón, quien de nuevo será la presentadora del programa de cocina favorito de los colombianos, reaccionó con una contundente frase: “Bomba!!!”.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en la familia de Snoop Dogg: murió su nieta de 10 meses, esto es lo que se sabe

Lina Tejeiro estará junto a 23 celebridades más que buscarán el éxito y la gloria en medio de fogones y variadas recetas.

¿Quiénes serán los jurados de MasterChef Celebrity en esta nueva temporada?

Este miércoles 4 de febrero, se revelaron todos los nombres de los nuevos cocineros y, de paso, se confirmó que el equipo de jurados de nuevo estará compuesto por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Jorge Rausch, Jorge Rausch y Belén Alonso continuarán siendo los jurados de MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Las grabaciones ya arrancaron y dentro de poco veremos a Lina y a las 23 celebridades brillando en la cocina más famosa de todas.

MasterChef es el programa de cocina favorito de los colombianos, esta vez regresa con su octava temporada en el formato Celebrity. El primer ganador, cabe destacar, fue Piter Albeiro y, el más reciente, la presentadora Violeta Bergonzi.

La más reciente edición, la de 2025, tuvo como grandes protagonistas a las mujeres. Violeta venció en una final muy pareja a Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Valentina Taguado.

Además de las finalistas, hubo mucho protagonismo de otras celebridades como Michelle Rouillard, Patricia Grisales, Caterin Escobar y Valeria Aguilar.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro y Greeicy Rendón causaron sensación en concierto de Bab Bunny: ¿qué pasó?

La cocina de MasterChef se prende de nuevo y 24 celebridades están listas para brillar y lucirse de gran manera.