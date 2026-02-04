Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Así reaccionó Lina Tejeiro tras ser confirmada en MasterChef Celebrity: hizo inesperada confesión

Lina Tejeiro es una de las 24 celebridades confirmadas para la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Lina Tejeiro estará en MasterChef Celebrity 2026.
Lina Tejeiro compartió una publicación en redes sociales tras ser confirmada en MasterChef Celebrity 2026. Foto: RCN

MasterChef Celebrity ha revelado sus participantes para una nueva temporada. 24 celebridades están listas para enfrentarse a un nuevo reto en la cocina más famosa de Colombia.

¿Cómo reaccionó Lina Tejeiro tras confirmarse su participación en MasterChef Celebrity 2026?

Lina Tejeiro, actriz y presentadora con una gran trayectoria, es una de esas celebridades que aceptó este reto. En redes sociales, la llanera reveló sus primeras emociones y hasta hizo una inesperada confesión.

Artículos relacionados

Tejeiro compartió un carrete de fotografías y un mensaje, evidenciando su alegría por este nuevo reto en su carrera.

Otra vez yo, aceptando un reto sin saber cocinar. Saliendo de mi zona de confort, con poco conocimiento, muchas ganas y una fe irresponsable en que voy a aprender en el camino. ¿Ganar? Jajajaja… claramente sí

La publicación de la actriz generó gran impacto entre sus seguidores, así como amigos y colegas, quienes, desde ya, le desearon muchos éxitos.

Lina Tejeiro pondrá a prueba sus conocimientos gastronómicos.
Lina Tejeiro brillará en las cocinas de MasterChef Celebrity 2026. Foto: RCN

Figuras de la farándula colombiana como Greeicy Rendón, Laura de León, Luisa Fernanda W, Claudia Bahamón, Tatiana Ariza y Zulma Rey reaccionaron a la confirmación de Lina en la undécima temporada de MasterChef.

Greeicy, quien es gran amiga de la llanera, le dijo: “Rajiiiiii! Me huele a premioooo y también tengo MIEDOOOOOOOOO”, mientras que Luisa Fernanda, quien ya pasó por MasterChef, escribió, “esto me encanta, es una experiencia maravillosa”.


Por su parte, Claudia Bahamón, quien de nuevo será la presentadora del programa de cocina favorito de los colombianos, reaccionó con una contundente frase: “Bomba!!!”.

Artículos relacionados

Lina Tejeiro estará junto a 23 celebridades más que buscarán el éxito y la gloria en medio de fogones y variadas recetas.

¿Quiénes serán los jurados de MasterChef Celebrity en esta nueva temporada?

Este miércoles 4 de febrero, se revelaron todos los nombres de los nuevos cocineros y, de paso, se confirmó que el equipo de jurados de nuevo estará compuesto por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Jorge Rausch en MasterCherf Celebrity 2025.
Jorge Rausch, Jorge Rausch y Belén Alonso continuarán siendo los jurados de MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Las grabaciones ya arrancaron y dentro de poco veremos a Lina y a las 23 celebridades brillando en la cocina más famosa de todas.

MasterChef es el programa de cocina favorito de los colombianos, esta vez regresa con su octava temporada en el formato Celebrity. El primer ganador, cabe destacar, fue Piter Albeiro y, el más reciente, la presentadora Violeta Bergonzi.

La más reciente edición, la de 2025, tuvo como grandes protagonistas a las mujeres. Violeta venció en una final muy pareja a Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Valentina Taguado.

Además de las finalistas, hubo mucho protagonismo de otras celebridades como Michelle Rouillard, Patricia Grisales, Caterin Escobar y Valeria Aguilar.

Artículos relacionados

La cocina de MasterChef se prende de nuevo y 24 celebridades están listas para brillar y lucirse de gran manera.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Emiro Navarro reaccionó llorando a su confirmación en MasterChef Celebrity Colombia 2026 Emiro Navarro

Así reaccionó Emiro Navarro tras ser confirmado en MasterChef Celebrity Colombia 2026: "lo logramos"

Emiro Navarro compartió con su fandom cuál fue su reacción y a quién llamó tras ser confirmado para MasterChef Celebrity Colombia 2026.

Valentino Lázaro se desahogó contra Manuela Gómez. Manuela Gómez

Valentino se fue contra Manuela Gómez y cuestionó su estrategia: “No has planeado nada”

En medio del juicio de La casa de los famosos, Valentino aprovechó para lanzarle varias pullas a Manuela Gómez.

Alexa Torrex y Beba en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alexa y Beba casi pasan los límites tras fuerte discusión en La casa de los famosos

Alexa y Beba tuvieron un fuerte enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia tras polémico juicio.

Lo más superlike

Yina Calderón habló sobre ruptura de Yeferson Cossio y Carolina Gómez. Yina Calderón

Yina Calderón reaviva rumores sobre ruptura entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez

Yina Calderón se refirió a la ruptura entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez tras visitar la casa del influenciador.

Yelsid hará una gira para celebrar dos décadas de carrera. Talento nacional

Yelsid anuncia gira musical para celebrar 20 años de carrera: en esta ciudad arranca su tour

Ángela Aguilar lució un collar de diamantes diseñado exclusivamente para ella. Christian Nodal

Christian Nodal le dio un lujoso detalle a Ángela Aguilar ¿de qué se trata?

Hailey Bieber y la tendencia del Bio‑Sync: entrenar según el reloj biológico Salud y Belleza

Hailey Bieber y el secreto del ‘Bio-Sync’: ¿Por qué entrenar según tu reloj biológico es la clave?

Fan dejó sin palabras a Yeison Jiménez en plena tarima Yeison Jiménez

Yeison Jiménez fue engañado por una fan: así quedó captada su reacción