Lina Tejeiro y Greeicy Rendón causaron sensación en concierto de Bab Bunny: ¿qué pasó?

Lina Tejeiro y Greeicy disfrutaron el concierto de Bad Bunny en Medellín y compartieron emotivos momentos.

Lina Tejeiro se lleva todas miradas al disfrutar el concierto de Bad Bunny junto a Greeicy. (Fotos: Canal RCN y AFP)

Lina Tejeiro se mostró muy emocionada durante uno de los conciertos de Bad Bunny en Medellín.

El cantante puertorriqueño se presentó en la capital antioqueña y dejó varios momentos que fueron ampliamente comentados en redes sociales, como el homenaje a Yeison Jiménez y la participación de Karol G en uno de los shows.

No obstante, Lina Tejeiro y Greeicy también sorprendieron durante uno de los conciertos, donde se les vio disfrutando y cantando a todo pulmón las canciones del artista.

¿Cómo vivió Lina Tejeiro el concierto de Bad Bunny en Medellín?

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió varios momentos desde el público, entre ellos uno en el que Bad Bunny interpretaba uno de sus más recientes éxitos, mientras ella grababa el instante siguiendo al cantante sobre el escenario.

Asimismo, Lina Tejeiro publicó un video en el que aparece junto a Greeicy, Mike Bahía y otras personas bailando y disfrutando del concierto.

Otra historia que llamó la atención de los internautas fue en la que se le ve abrazada con Greeicy, ambas riendo a carcajadas y mostrándose muy felices durante el evento.

Lina Tejeiro se lleva todas miradas al disfrutar el concierto de Bad Bunny junto a Greeicy. (Foto: Canal RCN)

Por supuesto, la actriz continuó compartiendo varios momentos más del esperado show de Bad Bunny, dejando ver la emoción que vivió durante la presentación del puertorriqueño en Medellín.

¿Cómo es la relación de amistad entre Lina Tejeiro y Greeicy Rendón?

Y es que esta no es la primera vez que Greeicy y Lina Tejeiro muestran su cariño. Tras varios años de amistad, ambas siempre dejan ver la buena relación que tienen y suelen llevarse el protagonismo cada vez que aparecen juntas.

Hace apenas un mes también se les vio disfrutando de la Feria de Cali. En uno de esos momentos, Greeicy interpretó una de sus canciones en un evento alterno a la feria, mientras Lina Tejeiro la acompañaba.

Lina Tejeiro se lleva todas miradas al disfrutar el concierto de Bad Bunny junto a Greeicy. (Foto: Canal RCN)

La mirada de admiración de la actriz hacia la cantante no pasó desapercibida y fue ampliamente comentada en redes sociales tanto que se volvió viral en redes sociales.

En esta ocasión no pasó desapercibido el video en el que, juntas, compartieron el show de Bad Bunny y una vez más mostraron el gran afecto que se tienen.

