Hija de Yeison Jiménez conmueve al mostrar las cenizas de su padre y el altar familiar en su casa

Camila, la hija de Yeison Jiménez conmovió al mostrar el altar donde reposan sus cenizas de su padre.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Hija de Yeison Jiménez muestra el altar con las cenizas de su padre
Así es el espacio donde reposan las cenizas de Yeison Jiménez en su hogar. (Foto: AFP y Freepik)

La hija de Yeison Jiménez conmovió profundamente al mostrar las cenizas de su padre. Luego de su fallecimiento el pasado 10 de enero, su familia decidió dedicarle un espacio especial en su casa para conmemorar su memoria y mantener vivo su recuerdo.

¿Dónde están las cenizas de Yeison Jiménez, lo que mostró su hija?

Camila, hija de Yeison Jiménez, compartió a través de sus historias de Instagram una emotiva imagen en la que dejó ver un altar dedicado al cantante de música popular.

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores por la carga emocional que transmitía.

En la imagen se observa, al fondo, un cuadro de Yeison Jiménez, acompañado de varias flores y velones, además de un cofre de color café en el que reposan los restos del artista colombiano, un espacio creado por su familia para rendirle homenaje.

Aunque ya han pasado varios días desde el trágico accidente aéreo que cobró su vida, la conmoción entre sus seguidores continúa, mientras que su familia ha dedicado no solo este espacio en su hogar, sino también diferentes homenajes para honrar su memoria.

Entre los homenajes que se le han realizado al cantante se encuentran misas en su honor, así como encuentros en los que seguidores y amigos han podido despedir al artista colombiano a través de su música y la de otros intérpretes del género.

Recientemente, sus amigos y colegas se unieron en una sola voz y compusieron una canción en su honor, con la que recordaron a Yeison Jiménez, que no solo su música quedó como legado, sino también su historia de resiliencia.

¿Cómo reaccionaron los internautas al ver las cenizas de Yeison Jiménez?

Como era de esperarse, la imagen generó todo tipo de reacciones en redes sociales. La conmovedora fotografía de las cenizas de Yeison Jiménez provocó una ola de mensajes cargados de tristeza y solidaridad.

Muchos internautas reaccionaron con emojis de tristeza, mientras que otros pidieron oraciones por el joven cantante que dejó el mundo a tan corta edad. “Oren mucho por su alma”, escribió uno de sus seguidores.

Mientras que otros criticaron este espacio, hubo quienes salieron en su defensa, señalando que cada familia es libre de guardar las cenizas donde lo considere adecuado.

