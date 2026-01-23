Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Paola Jara regresó a los escenarios tras ser mamá y así compartió el emotivo momento

Paola Jara regresó a los escenarios tras dar a luz de Emilia y cautivó a su público con su talento: así lo mostró

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Paola Jara volvió a los escenarios, tras dar a luz.
Paola Jara regresa a los escenarios después de su maternidad. (Foto: AFP)

Paola Jara sorprendió a sus seguidores al compartir un video en sus historias de Instagram en el que se le ve subiendo al escenario, revelando su regreso a la música después de dar a luz a su hija Emilia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Paola Jara sobre volver a los escenarios?

La artista colombiana conmovió a muchos internautas con este emotivo momento, confirmando que su pasión por la música sigue intacta, incluso tras convertirse en mamá.

En noviembre nació su pequeña Emilia, fruto de su amor con el cantante Jessi Uribe, y desde entonces la cantante ha compartido algunos detalles de su vida como madre primeriza.

Artículos relacionados

Paola había confesado recientemente, en una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, que el tema de volver a los escenarios era algo que aún estaba resolviendo.

Paola Jara volvió a los escenarios, tras dar a luz.
Paola Jara regresa a los escenarios después de su maternidad. (Foto: AFP)

Según, Paola Jara confesó que no había pensado en cómo iba a organizarme, pero que cuando llegara el momento iba a resolverlo, de una manera que no afectara el bienestar de su pequeña.

¿Cómo prepara Paola Jara a Emilia para sus giras internacionales?

El día de ayer, 22 de enero, Paola compartió otra imagen que generó ternura en sus seguidores en el que mostró que fue el primer viaje de la bebé en avión.

Artículos relacionados

Horas después, confirmó que se encontraba en el aeropuerto de Bogotá, donde además hizo una reveladora confesión: está preparando a Emilia para su próxima gira por Europa, que se llevará a cabo en mayo.

Paola Jara volvió a los escenarios, tras dar a luz.
Paola Jara regresa a los escenarios después de su maternidad. (Foto: Canal RCN)

En otra de sus historias, Paola Jara dijo que estaba feliz de volver, después de varios días en los que no cantaba, ni ensayaba, ni hacía nada.

“Feliz, nuevamente preparando el show”, dijo con una evidente sonrisa en el rostro.

Lo cierto es que Paola Jara está muy feliz de volver a su profesión, y en sus redes dejó ver otras imágenes en las que se le ve ensayando con sus músicos, mientras escribió que estaba 'calentando motores'.

Sin duda, la cantante colombiana compartió con sus millones de seguidores la emoción de retomar lo que más ama, demostrando no solo su talento sobre el escenario, sino también la dedicación que le pone.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Bless sobre su paternidad Blessd

Blessd reveló cómo se enteró que iba a ser papá, entre otros detalles

El artista Blessd reveló más detalles de su nueva faceta tras confirmar que convertirá en padre.

Las críticas que recibe Ciro Quiñónez tras decir que se retira temporalmente de la música por Yeison Jiménez Talento nacional

Ciro Quiñónez recibe críticas tras anunciar retiro de la música por Yeison Jiménez: “buscando fama”

Ciro Quiñónez anuncia su retiro de la música tras la muerte de Yeison Jiménez y genera críticas en redes.

Así suena "El Aventurero En El Cielo" Yeison Jiménez

Así suena "El Aventurero En El Cielo", canción que le hicieron a Yeison Jiménez tras su muerte

Ya se estrenó la canción que Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, Paola Jara, Ciro Quiñónez, Luis Alfonso y otros colegas le compusieron a Yeison Jiménez.

Lo más superlike

Sara Uribe La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Sara Uribe llora desconsolada en La casa de los famosos tras emotivo mensaje de su hijo Jacobo

Emotivo mensaje del hijo de Sara Uribe en La Casa de los Famosos hizo llorar a varios participantes.

Aida Victoria Merlano muestra tierno momento con Emiliano Aída Victoria Merlano

Aida Victoria enternece con su hijo y desata comentarios por su gran parecido: “es idéntico a ella”

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Queman estatua de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Quemaron estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal: el hecho quedó registrado en video

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo