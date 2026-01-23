Paola Jara sorprendió a sus seguidores al compartir un video en sus historias de Instagram en el que se le ve subiendo al escenario, revelando su regreso a la música después de dar a luz a su hija Emilia.

¿Qué dijo Paola Jara sobre volver a los escenarios?

La artista colombiana conmovió a muchos internautas con este emotivo momento, confirmando que su pasión por la música sigue intacta, incluso tras convertirse en mamá.

En noviembre nació su pequeña Emilia, fruto de su amor con el cantante Jessi Uribe, y desde entonces la cantante ha compartido algunos detalles de su vida como madre primeriza.

Paola había confesado recientemente, en una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, que el tema de volver a los escenarios era algo que aún estaba resolviendo.

Paola Jara regresa a los escenarios después de su maternidad. (Foto: AFP)

Según, Paola Jara confesó que no había pensado en cómo iba a organizarme, pero que cuando llegara el momento iba a resolverlo, de una manera que no afectara el bienestar de su pequeña.

¿Cómo prepara Paola Jara a Emilia para sus giras internacionales?

El día de ayer, 22 de enero, Paola compartió otra imagen que generó ternura en sus seguidores en el que mostró que fue el primer viaje de la bebé en avión.

Horas después, confirmó que se encontraba en el aeropuerto de Bogotá, donde además hizo una reveladora confesión: está preparando a Emilia para su próxima gira por Europa, que se llevará a cabo en mayo.

Paola Jara regresa a los escenarios después de su maternidad. (Foto: Canal RCN)

En otra de sus historias, Paola Jara dijo que estaba feliz de volver, después de varios días en los que no cantaba, ni ensayaba, ni hacía nada.

“Feliz, nuevamente preparando el show”, dijo con una evidente sonrisa en el rostro.

Lo cierto es que Paola Jara está muy feliz de volver a su profesión, y en sus redes dejó ver otras imágenes en las que se le ve ensayando con sus músicos, mientras escribió que estaba 'calentando motores'.

Sin duda, la cantante colombiana compartió con sus millones de seguidores la emoción de retomar lo que más ama, demostrando no solo su talento sobre el escenario, sino también la dedicación que le pone.