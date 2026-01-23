Ciro Quiñónez recibe críticas tras anunciar retiro de la música por Yeison Jiménez: “buscando fama”

Ciro Quiñónez, conocido cantante de música popular, se convirtió en tendencia tras anunciar su retiro temporal tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, decisión que provocó diversas opiniones entre los internautas.

¿Qué dijo Ciro Quiñónez sobre su retiro temporal?

Hace unos días, el artista colombiano se pronunció diciendo que la muerte de Yeison Jiménez lo marcó profundamente tanto personal como en su carrera musical.

El artista explicó que se tomará unos días de descanso fuera de la atención mediática, con el fin de replantear su carrera y rendir homenaje a su amigo.

“Voy a estar alejado de las redes sociales, quiero replantear mi carrera para seguir el legado de Yeison”, manifestó en un mensaje en sus redes sociales.

Ciro Quiñónez anuncia pausa en su carrera musical y despierta críticas por Yeison Jiménez. (Fotos: Canal AFP)

Además, Ciro adelantó que este tiempo alejado incluirá un descanso personal: “Me quiero ir a cualquier rincón del mundo, unos tres o cuatro días para alejarme de todo comentario, bueno o malo”, añadió.

Según el cantante, esta pausa le permitirá reflexionar sobre su vida profesional y personal tras la pérdida de su amigo y colega, quien lo apoyó en diferentes momentos de su trayectoria.

¿Por qué Ciro Quiñónez se enfrenta a críticas tras la muerte de Yeison Jiménez?

No obstante, la decisión del cantante generó opiniones encontradas en redes sociales. Mientras algunos usuarios manifestaron comprensión y respeto, otros lo criticaron por aprovechar la situación para llamar la atención.

“Usted solo ha buscado fama con lo de Yeison y no hace sino decir que es un homenaje para él. Deje tanta película falsa”, escribió uno de los internautas.

Aunque Ciro Quiñonez no respondió a estas críticas y ha mantenido un perfil bajo, evitando la polémica.

Luego de estos comentarios no tan positivos, varios internautas han pedido respeto por su proceso de duelo, según, cada persona enfrenta la pérdida de manera diferente y que su retiro temporal puede ser parte de un proceso como homenaje.

Y esta no es la primera vez que Ciro está en el ojo del huracán tras el fallecimiento de su colega Yeison Jiménez; también enfrentó críticas por su presentación durante el homenaje póstumo realizado en el Movistar Arena.