Sofía Jaramillo cambia la placa de nominados en La casa de los famosos tras abrir la ‘Caja de Pandora’

La Caja de Pandora se volvió a abrir y cambió nuevamente la placa de nominados; así quedó ahora.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sofía Jaramillo y Johanna Fadul La casa de los famosos Colombia 3
Cambios inesperados en La Casa de los Famosos tras nueva apertura de la Caja de Pandora por Johanna Fadul. (Fotos: Canal RCN)

Johanna Fadul, líder de la semana en La casa de los famosos Colombia, volvió a ser el centro de atención al abrir nuevamente la ‘Caja de Pandora’, llevándose una increíble sorpresa que generó gran sorpresa entre los participantes.

¿Qué reveló Johanna Fadul al abrir la Caja de Pandora esta vez?

Aunque Johanna ya había tenido la oportunidad de abrir la Caja de Pandora días atrás, durante la gala del 22 de enero de 2026 fue necesario que la activara de nuevo.

Por instrucción de Carla Giraldo, la actriz debía entregar la caja a otro participante de su elección, desconociendo su contenido.

“Dios mío, tengo susto”, expresó mientras caminaba hacia el lugar donde se encontraban todos los participantes.

Finalmente, decidió entregársela a Sofía Jaramillo, quien al leer su contenido recibió varias sorpresas que afectaron directamente a un participantes y cambiando la dinámica del juego nuevamente.

El sobre le dio a la modelo paisa el poder de sacar a dos nominados de la placa e intercambiarlos por otro participante.

Carla Giraldo reveló de nuevo las reglas, en las que dejó claro que no podían ser removidos de la placa ciertos participantes: Alexa, Alejandro y Juanse. Además, algunos contaban con inmunidad, como Johanna y Valentino.

Sofia Jaramillo en la casa de los famosos Colombia
Cambios inesperados en La Casa de los Famosos tras nueva apertura de la Caja de Pandora por Johanna Fadul. (Foto: Canal RCN)

¿A quién sacó Sofia Jaramillo de la placa de nominados tras poder de la Caja de Pandora?

Pese a que dudó, un poco cómo usar su poder, Sofía Jaramillo tomó la decisión de sacar a Beba y a Campanita de la placa, y dejar en esta, a Lorena Altamirano, generando reacciones entre los participantes.

Los cambios provocados por la Caja de Pandora hicieron que los nominados se modificaran de manera inesperada, alterando por completo la estrategia de la semana dentro de la casa.

Campanita La casa de los famosos Colombia 3
Cambios inesperados en La Casa de los Famosos tras nueva apertura de la Caja de Pandora por Johanna Fadul. (Foto: Canal RCN)

La sorpresa y las reacciones inmediatas de los concursantes no se hicieron esperar; Campanita fue uno de los que lo tomó con gratitud y Beba solo sonrió.

No obstante, la situación fue diferente para Lorena Altamirano, quien la semana pasada también estuvo en placa y que en esta ocasión se había salvado al no estar nominada.

Por su parte, Sofía Jaramillo expresó que se sentía un poco mal tras tomar la decisión, mientras Johanna le aseguraba que era algo que toca hacer.

Lorena Altamirano La casa de los famosos Colombia 3
Cambios inesperados en La Casa de los Famosos tras nueva apertura de la Caja de Pandora por Johanna Fadul. (Foto: Canal RCN)
