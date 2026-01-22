Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura responde a las críticas por no poder comprar un apartamento y aclara su situación

La Segura aclara las críticas por no poder comprar apartamento y habla de su situación económica actual.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura responde a críticas por no poder comprar apartamento.
La Segura se pronuncia sobre las críticas que recibió por no comprar apartamento

La Segura sorprendió a sus seguidores al revelar las verdaderas razones por las que está en búsqueda de un nuevo apartamento y las decisiones que hay detrás de esta situación.

Artículos relacionados

¿Por qué La Segura se tiene que mudar de su actual apartamento?

La influencer explicó que deben mudarse porque el apartamento donde residen en Medellín fue vendido: “No tenemos plata para comprarle a nuestro hijo esta casa”, confesó, mientras ha estado mostrando en sus redes las visitas a otros apartamentos en busca de su nuevo hogar.

Fiel a su estilo, La Segura anticipó las reacciones de sus haters: “Ya me imagino a mis haters diciendo: ‘La Segura e Ignacio Baladán no tienen plata’. Y yo respondo: no tenemos plata física, pero la tenemos muy bien invertida”.

Artículos relacionados

La influencer habló además del cariño que le tenían a este apartamento: “Amábamos este apartamento, por eso duele que lo tengan que vender".

La Segura responde a críticas por no poder comprar apartamento.
La Segura se pronuncia sobre las críticas que recibió por no comprar apartamento

La segura aseguró que solo necesitaban un año más para poder comprarlo y que se convirtiera en el apartamento familiar de su hijo.

¿En qué han invertido sus ahorros La Segura e Ignacio Baladan?

La Segura reveló que todos sus ahorros están destinados a “el proyecto más grande de nuestras vidas” y confesó a sus millones de seguidores que su dinero se va a multiplicar.

Artículos relacionados

No obstante, al enterarse de la venta del apartamento, intentaron hacer todo lo posible e incluso sacar préstamos para comprarlo. Además, confesó que a ella no le hacen este tipo de préstamos en los bancos debido a una deuda grande por malas decisiones anteriores.

Pese a esto, finalmente decidieron no endeudarse y esperar que su inversión, que considera “el patrimonio de nuestro hijo”, dé frutos.

La Segura responde a críticas por no poder comprar apartamento.
La Segura se pronuncia sobre las críticas que recibió por no comprar apartamento

“Estamos trabajando demasiado, gracias a Dios nos va bien”, agregó La Segura, revelando su decisión de buscar otros apartamento con en el que está viviendo mientras sale el proyecto.

Por supuesto, las palabras de la caleña generaron una ola de reacciones en redes sociales: “¿Entonces la vida que aparenta en redes no es real?”; “Ella siempre vive en su proyecto más grande” o “todos dicen que vivir en Medellín es difícil”.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas reapareció en redes con inesperada confesión: esto dijo Talento nacional

Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas, reapareció en redes con inesperada confesión: esto dijo

Tras varias semanas de ausencia, Rebeca Castillo, ex Miss Amazonas reapareció en redes luego de críticas presentadas en el pasado.

Daniela Ospina y Gabriel Coronel muestran un imprevisto familiar Daniela Ospina

Daniela Ospina y Gabriel Coronel protagonizan curioso momento: “Conflicto familiar”

Un error de dirección en el carro dejó al descubierto un divertido momento familiar de Daniela Ospina.

La polémica pregunta de Yeison Jiménez a Gregorio Pernía. Yeison Jiménez

Revelan video de Yeison Jiménez haciéndole una controversial pregunta a Gregorio Pernía

Salió a la luz un recuerdo inédito de Yeison Jiménez haciéndole una polémica pregunta al actor Gregorio Pernía.

Lo más superlike

Karol G y Feid Karol G

Estas fueron las últimas publicaciones de Karol G y Feid juntos antes de su ruptura

Los artistas Karol G y Feid siguen causando interés en sus fanáticos tras confirmarse su sonada ruptura.

Beba rompió en llanto tras su discusión con Alejandro Estrada. La casa de los famosos

Beba se desahogó tras su discusión con Alejandro Estrada y cuestionó a Renzo, ¿por qué?

¡Adiós a una actriz! La televisión se viste de luto al perder a una de sus importantes figuras Talento internacional

¡Adiós a una actriz! La televisión se viste de luto al perder a una de sus importantes figuras

Anahí y Poncho Herrera emocionan a sus fans con un inesperado reencuentro Anahí

Anahí y Poncho Herrera causan revuelo en redes con un inesperado reencuentro: ¿RBD está de regreso?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo