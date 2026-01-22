La Segura responde a las críticas por no poder comprar un apartamento y aclara su situación
La Segura aclara las críticas por no poder comprar apartamento y habla de su situación económica actual.
La Segura sorprendió a sus seguidores al revelar las verdaderas razones por las que está en búsqueda de un nuevo apartamento y las decisiones que hay detrás de esta situación.
¿Por qué La Segura se tiene que mudar de su actual apartamento?
La influencer explicó que deben mudarse porque el apartamento donde residen en Medellín fue vendido: “No tenemos plata para comprarle a nuestro hijo esta casa”, confesó, mientras ha estado mostrando en sus redes las visitas a otros apartamentos en busca de su nuevo hogar.
Fiel a su estilo, La Segura anticipó las reacciones de sus haters: “Ya me imagino a mis haters diciendo: ‘La Segura e Ignacio Baladán no tienen plata’. Y yo respondo: no tenemos plata física, pero la tenemos muy bien invertida”.
La influencer habló además del cariño que le tenían a este apartamento: “Amábamos este apartamento, por eso duele que lo tengan que vender".
La segura aseguró que solo necesitaban un año más para poder comprarlo y que se convirtiera en el apartamento familiar de su hijo.
¿En qué han invertido sus ahorros La Segura e Ignacio Baladan?
La Segura reveló que todos sus ahorros están destinados a “el proyecto más grande de nuestras vidas” y confesó a sus millones de seguidores que su dinero se va a multiplicar.
No obstante, al enterarse de la venta del apartamento, intentaron hacer todo lo posible e incluso sacar préstamos para comprarlo. Además, confesó que a ella no le hacen este tipo de préstamos en los bancos debido a una deuda grande por malas decisiones anteriores.
Pese a esto, finalmente decidieron no endeudarse y esperar que su inversión, que considera “el patrimonio de nuestro hijo”, dé frutos.
“Estamos trabajando demasiado, gracias a Dios nos va bien”, agregó La Segura, revelando su decisión de buscar otros apartamento con en el que está viviendo mientras sale el proyecto.
Por supuesto, las palabras de la caleña generaron una ola de reacciones en redes sociales: “¿Entonces la vida que aparenta en redes no es real?”; “Ella siempre vive en su proyecto más grande” o “todos dicen que vivir en Medellín es difícil”.
