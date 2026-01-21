Sara Uribe reacciona tras su nominación por Johanna Fadul en La casa de los famosos: “no me interesa”

La más reciente gala de La casa de los famosos Colombia dejó al descubierto no solo los nombres de los nuevos nominados, sino que también sorprendió Johanna Fadul al nominar a Sara Uribe.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Jessi Uribe rompe el silencio y advierte a quienes lo han responsabilizado de la muerte de Yeison Jiménez

¿Por qué Johanna Fadul decidió nominar a Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia?

En una noche cargada de expectativa en el que salió a la luz varios conflictos y señalamientos en medio de la convivencia.

La actriz Johanna Fadul, quien obtuvo el liderazgo de la semana, tomó la decisión de nominar a Sara Uribe que rápidamente generó una reacción inmediata en la presentadora paisa.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Extraño suceso es captado por habitantes de la vereda donde murió Yeison Jiménez

La gala avanzaba con un tensa nominación, hasta que llegó el momento decisivo de la líder.

Johanna explicó que su elección estaba motivada por un inconveniente ocurrido horas antes con Sara, una situación puntual que, según ella, no le gustó por la reacción que tuvo su compañera.

Sara Uribe nominada por Johanna Fadul: así reaccionó (Foto: Canal RCN)

Sin entrar en mayores detalles, Fadul fue clara al señalar que esa incomodidad fue suficiente para elegir a Sara Uribe como su nominada, y además dejó claro que no tenía decidido a quién más nominar.

¿Cómo reaccionó Sara Uribe tras conocer la nominación de Johanna Fadul?

Lejos de mostrarse afectada o molesta frente a cámaras, Sara Uribe reaccionó con risas una vez terminó la gala.

Artículos relacionados Talento internacional Carín León confirma delicado problema de salud y toma drástica decisión con su gira: esto se sabe

Posteriormente, en una conversación con varios participantes de la casa, Sara se refirió a la nominación y a la postura de Johanna.

“Yo no voy a perder el tiempo, no me interesa. Yo no le voy a contar mi vida a nadie; me siento con quien a mí me da la gana. Estoy bien. Ni tampoco me voy a meter en sus conflictos.”

Allí dejó claro que entiende el juego, pero que no comparte ciertas estrategias que, según ella, se han visto en los últimos días.

Sara Uribe nominada por Johanna Fadul: así reaccionó (Foto: Canal RCN)

En esa charla, Sara Uribe señaló que, a diferencia de otros participantes, ella no está dispuesta a recurrir a gestos que puedan interpretarse como tácticas para suavizar rivalidades o generar alianzas momentáneas: “Yo no lo haría, ya chao”.

Las declaraciones se refieren a ocasiones en las que Johanna Fadul, tras ganar el liderazgo, invitó a Yuli Ruiz a la cena que había ganado, donde hablaron sobre los inconvenientes e incluso comentaron las actitudes de otros participantes.

También se menciona su cercanía con Valentino, con quien había tenido varios inconvenientes incluso antes de ingresar a La Casa de los Famosos. Posteriormente, como líder, invitó al creador de contenido a acompañarla en el cuarto del líder.