Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Sara Uribe reacciona tras su nominación por Johanna Fadul en La casa de los famosos: “no me interesa”

Sara Uribe reacciona a su nominación por Johanna Fadul y asegura que no va a perder el tiempo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así reaccionó Sara Uribe a la nominación de Johanna Fadul en LA casa de los famosos Colombia
Sara Uribe nominada por Johanna Fadul: así reaccionó (Fotos: Canal RCN)

La más reciente gala de La casa de los famosos Colombia dejó al descubierto no solo los nombres de los nuevos nominados, sino que también sorprendió Johanna Fadul al nominar a Sara Uribe.

Artículos relacionados

¿Por qué Johanna Fadul decidió nominar a Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia?

En una noche cargada de expectativa en el que salió a la luz varios conflictos y señalamientos en medio de la convivencia.

La actriz Johanna Fadul, quien obtuvo el liderazgo de la semana, tomó la decisión de nominar a Sara Uribe que rápidamente generó una reacción inmediata en la presentadora paisa.

Artículos relacionados

La gala avanzaba con un tensa nominación, hasta que llegó el momento decisivo de la líder.

Johanna explicó que su elección estaba motivada por un inconveniente ocurrido horas antes con Sara, una situación puntual que, según ella, no le gustó por la reacción que tuvo su compañera.

Así reaccionó Sara Uribe a la nominación de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia
Sara Uribe nominada por Johanna Fadul: así reaccionó (Foto: Canal RCN)

Sin entrar en mayores detalles, Fadul fue clara al señalar que esa incomodidad fue suficiente para elegir a Sara Uribe como su nominada, y además dejó claro que no tenía decidido a quién más nominar.

¿Cómo reaccionó Sara Uribe tras conocer la nominación de Johanna Fadul?

Lejos de mostrarse afectada o molesta frente a cámaras, Sara Uribe reaccionó con risas una vez terminó la gala.

Artículos relacionados

Posteriormente, en una conversación con varios participantes de la casa, Sara se refirió a la nominación y a la postura de Johanna.

“Yo no voy a perder el tiempo, no me interesa. Yo no le voy a contar mi vida a nadie; me siento con quien a mí me da la gana. Estoy bien. Ni tampoco me voy a meter en sus conflictos.”

Allí dejó claro que entiende el juego, pero que no comparte ciertas estrategias que, según ella, se han visto en los últimos días.

Así reaccionó Sara Uribe a la nominación de Johanna Fadul en LA casa de los famosos Colombia
Sara Uribe nominada por Johanna Fadul: así reaccionó (Foto: Canal RCN)

En esa charla, Sara Uribe señaló que, a diferencia de otros participantes, ella no está dispuesta a recurrir a gestos que puedan interpretarse como tácticas para suavizar rivalidades o generar alianzas momentáneas: “Yo no lo haría, ya chao”.

Las declaraciones se refieren a ocasiones en las que Johanna Fadul, tras ganar el liderazgo, invitó a Yuli Ruiz a la cena que había ganado, donde hablaron sobre los inconvenientes e incluso comentaron las actitudes de otros participantes.

También se menciona su cercanía con Valentino, con quien había tenido varios inconvenientes incluso antes de ingresar a La Casa de los Famosos. Posteriormente, como líder, invitó al creador de contenido a acompañarla en el cuarto del líder.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

johanna fadul y sara uribe La casa de los famosos

Johanna Fadul nominó a Sara Uribe en La casa de los famosos; así quedó la placa

Estos fueron los participantes que quedaron en la placa de nominados de La casa de los famosos Colombia este 21 de enero.

campanita y alejandro estrada nominados La casa de los famosos

Campanita y Alejandro Estrada quedaron nominados por el público en La casa de los famosos; así reaccionaron

Campanita y Alejandro Estrada reaccionaron tras quedar nominados por el público en La casa de los famosos Colombia.

Beba, Renzo, Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Beba, Renzo y Tebi Bernal entre los nominados por sus compañeros en La casa de los famosos Colombia

Beba, Renzo, Tebi Bernal, Juanse y Marilyn fueron los más votados por sus compañeros de La casa de los famosos Colombia, así reaccionaron.

Lo más superlike

Sara Corrales derrite las redes al mostrar su pancita de embarazo en una foto que enterneció a todos Sara Corrales

Sara Corrales emociona al dejar ver su pancita de embarazo en plena rutina: “23 semanas”

La imagen de Sara Corrales mostrando su pancita de embarazo enterneció a sus seguidores.

Un actor mexicano se hace tendencia por hacer ejercicio a los 88 años. Viral

Famoso actor y galán de telenovelas sorprende con su apariencia a los 88 años

Carín León es diagnosticado con dengue Talento internacional

Carín León confirma delicado problema de salud y toma drástica decisión con su gira: esto se sabe

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión Talento internacional

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo