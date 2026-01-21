Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carín León confirma delicado problema de salud y toma drástica decisión con su gira: esto se sabe

Carín León preocupa a sus fans tras revelar que fue diagnosticado con dengue y tuvo que reprogramar sus conciertos.

Carín León es diagnosticado con dengue
Carín León reprograma sus conciertos ras ser diagnosticado con dengue. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

El cantante mexicano Carín León encendió las alertas entre sus seguidores luego de confirmar que fue diagnosticado con dengue, situación que lo llevó a tomar una decisión clave sobre su agenda artística.

¿Por qué Carín León tuvo que reprogramar sus conciertos por dengue?

A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, donde cuenta con más de 5 millones de seguidores, el artista informó que sus conciertos programados en el Palenque de la Feria de León 2026 tendrían que ser reprogramados por recomendación médica.

Las presentaciones estaban previstas inicialmente para los días 22 y 23 de enero, fechas que muchos fanáticos esperaban con expectativa dentro de una de las ferias más importantes de México.

Sin embargo, el estado de salud del cantante obligó a hacer ajustes para priorizar su recuperación y evitar complicaciones.

Carin León es diagnosticado con dengue
Carín León reprograma sus conciertos ras ser diagnosticado con dengue. (Foto: AFP)

Su equipo de trabajo aclaró que la decisión no responde a cancelaciones definitivas, sino a una reprogramación responsable que busca garantizar el bienestar del artista y mantener el nivel de calidad que caracteriza sus shows en vivo.

En el comunicado difundido en Instagram, el equipo del intérprete explicó que Carín León fue diagnosticado con dengue y actualmente sigue las indicaciones médicas correspondientes.

¿Cómo afecta la agenda de Carín León tras ser diagnosticado con dengue?

Debido a esta condición, se determinó que no era prudente cumplir con las fechas originales de las presentaciones que tenía programado. Las nuevas fechas confirmadas quedaron establecidas el mes de febrero.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados y puede generar síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, molestias musculares y cansancio extremo.

En algunos casos, la evolución de la enfermedad requiere reposo estricto para evitar complicaciones.

Carin León es diagnosticado con dengue
Carín León reprograma sus conciertos ras ser diagnosticado con dengue. (Foto: AFP)

Por esta razón, el equipo del artista resaltó que la prioridad en este momento es su recuperación, razón por la cual se optó por suspender temporalmente sus actividades públicas del artista.

Luego de que se emitiera el comunicado, los seguidores del artista enviaron mensajes de pronta recuperación a Carin León, mientras otros manifestaron su preocupación por la compra de las boletas y el cambio de fecha en el concierto.

 

