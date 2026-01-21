Esposa de Luis Alfonso rompe el silencio y responde a críticas por ser “la mujer del proceso”

Luisa Fernanda Pulgarín, esposa de Luis Alfonso, se pronunció sobre la polémica frase que se viralizó en redes sociales tras la muerte del cantante Yeison Jiménez sobre ser la “esposa del proceso”.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Jessi Uribe rompe el silencio y advierte a quienes lo han responsabilizado de la muerte de Yeison Jiménez

¿Qué dijo Luisa Fernanda Pulgarín, esposa de Luis Alfonso sobre su rol como la ‘mujer del proceso’?

La discusión sobre qué implica ser “la mujer del proceso” tomó fuerza en redes sociales, por lo que la esposa de Luis Alfonso decidió compartió su propia perspectiva con un video.

Luisa Fernanda Pulgarín explicó que acompañar a alguien mientras crece profesional y personalmente no solo tiene retos, sino también momentos gratificantes.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Extraño suceso es captado por habitantes de la vereda donde murió Yeison Jiménez

Según la esposa de Luis Alfonso, ser la mujer del proceso implica estar presente cuando “no hay aplausos, cámaras o escenarios” y creer cuando aún no hay certezas.

Esposa de Luis Alfonso explica qué significa ser la “mujer del proceso” tras la polémica. (Foto: Canal RCN)

Ella vivió esto con Luis Alfonso antes de que alcanzara fama y decidió dejar de lado su carrera para apoyarlo en su sueño, según explicó.

Para ella, la esencia de este papel radica en la decisión diaria de elegir al mismo amor, pese a las dificultades.

“Elegir todos los días a la misma persona, incluso en medio del caos, de los demonios, de las subidas y bajadas”, aseguró Pulgarín, en el que además compartió su experiencia con quienes le piden consejos sobre relaciones duraderas.

Cabe recordar que la pareja lleva más de 11 años de relación, de los cuales 6 de casados y fruto de ese amor tienen tres hijos: Jerónimo (10 años), Laura (9 años) y Agustín (5 años).

¿Por qué Luisa Fernanda Pulgarin defiende con orgullo ser “la mujer del proceso”?

La esposa del artista en el mismo video resaltó que acompañar a su pareja significa también compartir los logros y el reconocimiento: “Tú también hiciste historia, tú también recibes los aplausos, pero de él, de ti y del mundo”.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alejandro Estrada sorprende al confesar su dilema amoroso en La Casa de los Famosos: ¿Sara o Yuli?

En sus publicaciones incluyó fotografías junto a Luis Alfonso mientras lo acompaña en su camino profesional y personal, enviándole un mensaje de apoyo: “Mi lanza, cada paso que das es una victoria, y yo estoy aquí para cuidarlo”.

Esposa de Luis Alfonso explica qué significa ser la “mujer del proceso” tras la polémica. (Foto: Canal RCN)

No obstante, también alentó a quienes temen asumir este rol: “No le temas a ser la mujer del proceso”, según ella es más importante el amor que se tiene.