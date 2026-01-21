¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión

En las últimas horas, se confirmó la desafortunada noticia acerca del fallecimiento de una reconocida presentadora de un programa de televisión, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Por el momento, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de televidentes y allegados, quienes resaltaron su intachable profesionalismo, en especial, al demostrar su compromiso a lo largo de su carrera.

¿Quién fue la reconocida presentadora de televisión que falleció en las últimas horas?

El nombre de Mabel Montes se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el inesperado hecho de su muerte en las últimas horas.

Así se confirmó el fallecimiento de Mabel Montes. | Foto: Freepik

Actualmente, no se conoce con exactitud la causa de su muerte. Sin embargo, varios televidentes y allegados la han recordado de manera emotiva mediante sus redes sociales al demostrar un excelente trabajo al formar parte del equipo de TVG y Radio Gallega, un programa de España.

¿Cómo se confirmó el fallecimiento de la presentadora Mabel Montes?

El pasado 20 de enero, el medio de comunicación internacional en el que trabajaba Mabel Montes, de Televisión de Galicia, compartió el comunicado oficial en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 189 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Falleció nuestra compañera Mabel Montes. La Corporación Gallega de Servicios Audiovisuales lamenta profundamente el fallecimiento de Mabel Montes, periodista de TVG y Radio Galega, quien estuvo vinculada a los servicios informativos de la Corporación durante casi tres décadas”, dice el comunicado de TVG.

En el comunicado se reflejan algunos videos en los que se evidencia el profesionalismo que tuvo Mabel a lo largo de su carrera profesional, demostrando su compromiso y entrega desde el año 2012:

“Periodista de Zas, comprometida con su profesión y con una clara vocación por el rigor y la verdad, Mabel formó parte de la redacción desde 1997. Dejó una profunda huella en Galicia Noticias y en los distintos informativos, siempre con una perspectiva propia, precisa y exigente. Desde el 2012, formó parte del equipo. Allí, su ausencia deja un vacío”.

¿Cómo se confirmó el fallecimiento de Mabel Montes? | Foto: Freepik

Así también, varios televidentes la han recordado con especial cariño, al demostrar que disfrutaba su carrera profesional al ser parte de un importante programa de televisión internacional.