Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión

La televisión se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocida presentadora quien trabajó en distinguido programa.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión
¿Quién fue la reconocida periodista que falleció? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, se confirmó la desafortunada noticia acerca del fallecimiento de una reconocida presentadora de un programa de televisión, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Por el momento, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de televidentes y allegados, quienes resaltaron su intachable profesionalismo, en especial, al demostrar su compromiso a lo largo de su carrera.

Artículos relacionados

¿Quién fue la reconocida presentadora de televisión que falleció en las últimas horas?

El nombre de Mabel Montes se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el inesperado hecho de su muerte en las últimas horas.

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión
Así se confirmó el fallecimiento de Mabel Montes. | Foto: Freepik

Actualmente, no se conoce con exactitud la causa de su muerte. Sin embargo, varios televidentes y allegados la han recordado de manera emotiva mediante sus redes sociales al demostrar un excelente trabajo al formar parte del equipo de TVG y Radio Gallega, un programa de España.

Artículos relacionados

¿Cómo se confirmó el fallecimiento de la presentadora Mabel Montes?

El pasado 20 de enero, el medio de comunicación internacional en el que trabajaba Mabel Montes, de Televisión de Galicia, compartió el comunicado oficial en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 189 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Falleció nuestra compañera Mabel Montes. La Corporación Gallega de Servicios Audiovisuales lamenta profundamente el fallecimiento de Mabel Montes, periodista de TVG y Radio Galega, quien estuvo vinculada a los servicios informativos de la Corporación durante casi tres décadas”, dice el comunicado de TVG.

En el comunicado se reflejan algunos videos en los que se evidencia el profesionalismo que tuvo Mabel a lo largo de su carrera profesional, demostrando su compromiso y entrega desde el año 2012:

Artículos relacionados

“Periodista de Zas, comprometida con su profesión y con una clara vocación por el rigor y la verdad, Mabel formó parte de la redacción desde 1997. Dejó una profunda huella en Galicia Noticias y en los distintos informativos, siempre con una perspectiva propia, precisa y exigente. Desde el 2012, formó parte del equipo. Allí, su ausencia deja un vacío”.

¡Duelo en el periodismo! Falleció reconocida presentadora de un programa de televisión
¿Cómo se confirmó el fallecimiento de Mabel Montes? | Foto: Freepik

Así también, varios televidentes la han recordado con especial cariño, al demostrar que disfrutaba su carrera profesional al ser parte de un importante programa de televisión internacional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron Talento internacional

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje publicado en sus redes sociales.

Reconocida predicadora y creadora de contenido reveló que falleció su bebé: así lo reveló Talento nacional

Reconocida predicadora y creadora de contenido reveló que falleció su bebé: así lo reveló

En las últimas horas, reconocida predicadora y creadora de contenido anunció que falleció su bebé con desgarradoras palabras.

Presentadora anunció durante un programa en vivo que padece de cáncer: así fue Talento internacional

Presentadora anunció durante un programa en vivo que padece de cáncer: así fue

Presentadora rompió el silencio en las últimas horas durante un programa en directo que padece de cáncer y cómo lo enfrenta.

Lo más superlike

Mario Yepes y Caterin Escobar se dejaron ver muy enamorados en Tailandia Talento nacional

¿De luna de miel? Así se dejaron ver Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar en este paradisiaco lugar

Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar sorprendieron al dejarse ver en un destino paradisiaco que desató rumores de luna de miel.

El expiloto de Yeison Jiménez habló y reveló detalles clave de la avioneta. Yeison Jiménez

Expiloto de Yeison Jiménez revela detalles de la avioneta y su renuncia

Mariana Zapata

¿Irreconocible? Así lucía Mariana Zapata cuando tenía una relación con reconocido futbolista

El homenaje de Luis Ángel ‘El Flaco’ a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Luis Ángel ‘El flaco’ rindió homenaje a Yeison Jiménez en México: “decidí traérmelo de Colombia”

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo