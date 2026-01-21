¡Karol G cambia de look! Esta foto publicó tras rumores de ruptura con Feid: ¿nueva etapa?

En los últimos meses, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras la aparente ruptura de Karol G y de Feid, quienes tienen gran popularidad al ser dos grandes exponentes del género urbano de Colombia.

Además, la noticia ha generado una ola de comentarios tras la información que compartió el medio de comunicación internacional TMZ, el cual compartió hace pocos días la noticia de que Karol G y Feid terminaron hace varias semanas, según informaron fuentes cercanas.

¿Cómo luce Karol G en la actualidad tras rumores de ruptura con Feid?

Cabe destacar que Karol G se ha convertido en una de las figuras más representativas, no solo del entretenimiento colombiano, sino también, a nivel internacional, por el éxito de varias de sus canciones como: ‘TQG’, ‘Bichota’, ‘Amargura’ y ‘Provenza’.

Este es el nuevo cambio de look de Karol G. | AFP: Dia Dipasupil

Así también, Karol G ha acaparado la atención mediática en la mañana de este 21 de enero tras reaparecer en sus redes sociales con un nuevo cambio de imagen al mantenerse alejada desde hace varias semanas.

Recientemente, Karol G compartió una fotografía en sus historias mediante su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 71 millones de seguidores, una imagen en la que aparece con un recogido de cabello y un tono de cabello tipo coleta chic.

En la imagen se refleja que la cantante está atravesando por una nueva etapa a nivel profesional y personal, manteniendo bajo la expectativa a sus seguidores de poder lanzar un futuro lanzamiento musical en el futuro.

¿Cuál es la razón por la que se especula que Karol G y Feid terminaron?

Recordemos que hace varios meses, Karol G y Feid presumían su romántica relación a través de sus redes sociales, donde compartían varias fotografías y demostraban su presencia en importantes eventos musicales.

¿Por qué se especula que Karol G y Feid terminaron? | AFP: Dia Dipasupil

Sin embargo, hace un periodo de tiempo, varios internautas han generado diversas especulaciones acerca de una posible ruptura de ambas celebridades al no aparecer en ningún evento público.

Así también, el medio de comunicación TMZ compartió la noticia hace unos días en que ambas celebridades terminaron su relación, según información compartida por fuentes cercanas.

Pese a esto, ninguno de los cantantes se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales tras los rumores presentados de una supuesta ruptura desde hace varios meses.