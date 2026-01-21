Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

¡Karol G cambia de look! Esta foto publicó tras rumores de ruptura con Feid: ¿nueva etapa?

Tras varios rumores de una posible ruptura entre Feid y Karol G, la cantante reaparece con nuevo cambio de look en sus redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Karol G cambia de look! Esta foto publicó tras rumores de ruptura con Feid: ¿nueva etapa?
¿Cómo reapareció Karol G en sus redes? | AFP: Dia Dipasupil

En los últimos meses, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras la aparente ruptura de Karol G y de Feid, quienes tienen gran popularidad al ser dos grandes exponentes del género urbano de Colombia.

Además, la noticia ha generado una ola de comentarios tras la información que compartió el medio de comunicación internacional TMZ, el cual compartió hace pocos días la noticia de que Karol G y Feid terminaron hace varias semanas, según informaron fuentes cercanas.

Artículos relacionados

¿Cómo luce Karol G en la actualidad tras rumores de ruptura con Feid?

Cabe destacar que Karol G se ha convertido en una de las figuras más representativas, no solo del entretenimiento colombiano, sino también, a nivel internacional, por el éxito de varias de sus canciones como: ‘TQG’, ‘Bichota’, ‘Amargura’ y ‘Provenza’.

¡Karol G cambia de look! Esta foto publicó tras rumores de ruptura con Feid: ¿nueva etapa?
Este es el nuevo cambio de look de Karol G. | AFP: Dia Dipasupil

Así también, Karol G ha acaparado la atención mediática en la mañana de este 21 de enero tras reaparecer en sus redes sociales con un nuevo cambio de imagen al mantenerse alejada desde hace varias semanas.

Recientemente, Karol G compartió una fotografía en sus historias mediante su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 71 millones de seguidores, una imagen en la que aparece con un recogido de cabello y un tono de cabello tipo coleta chic.

En la imagen se refleja que la cantante está atravesando por una nueva etapa a nivel profesional y personal, manteniendo bajo la expectativa a sus seguidores de poder lanzar un futuro lanzamiento musical en el futuro.

Artículos relacionados

¿Cuál es la razón por la que se especula que Karol G y Feid terminaron?

Recordemos que hace varios meses, Karol G y Feid presumían su romántica relación a través de sus redes sociales, donde compartían varias fotografías y demostraban su presencia en importantes eventos musicales.

¡Karol G cambia de look! Esta foto publicó tras rumores de ruptura con Feid: ¿nueva etapa?
¿Por qué se especula que Karol G y Feid terminaron? | AFP: Dia Dipasupil

Sin embargo, hace un periodo de tiempo, varios internautas han generado diversas especulaciones acerca de una posible ruptura de ambas celebridades al no aparecer en ningún evento público.

Así también, el medio de comunicación TMZ compartió la noticia hace unos días en que ambas celebridades terminaron su relación, según información compartida por fuentes cercanas.

Artículos relacionados

Pese a esto, ninguno de los cantantes se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales tras los rumores presentados de una supuesta ruptura desde hace varios meses.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Luis Fonsi y Feid sorprenden con el lanzamiento de “Cambiaré” Feid

Luis Fonsi y Feid se unen por primera vez y lanzan “Cambiaré”, su nuevo éxito musical

Luis Fonsi y Feid sorprenden con el lanzamiento de “Cambiaré”, su primera colaboración que mezcla salsa moderna y pop latino.

fEID Y KAROL G Feid

Feid estrenó videoclip de "Cambiaré" tras confirmarse su ruptura con Karol G, ¿indirecta?

El artista Feid se habría desahogado en su nueva canción sobre su ruptura con Karol G.

Jessi uribe mostro a sus hijos Jessi Uribe

Jessi Uribe sorprendió al revelar lo grandes que están sus mellizos

El artista Jessi Uribe mostró nuevamente a sus hijos tras su cumpleaños y recibió varios elogios.

Lo más superlike

El coqueto mensaje que Yina Calderón le dedicó a Juan David Tejada en su cumpleaños Yina Calderón

Yina Calderón dedicó coqueto mensaje a Juan David Tejada ‘El agropecuario’ en su cumpleaños

Yina Calderón llamó la atención tras dedicarle un mensaje a Juan David Tejada con motivo de su cumpleaños.

El homenaje de Luis Ángel ‘El Flaco’ a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Luis Ángel ‘El flaco’ rindió homenaje a Yeison Jiménez en México: “decidí traérmelo de Colombia”

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo

Manuela Gómez sufrió un susto en La casa de los famosos Manuela Gómez

El susto que pasó Manuela Gómez en La casa de los famosos, ¿cómo se encuentra?

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron Talento internacional

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron