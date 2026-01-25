Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Bad Bunny conmovió con homenaje a Yeison Jiménez en pleno concierto en Medellín

El artista puertorriqueño Bad Bunny hizo llorar a más de uno con el gesto que tuvo con el fallecido artista colombiano, Yeison Jiménez.

El público colombiano sigue emocionado ante el regreso de Bad Bunny al país cafetero tras cuatro años sin verle en vivo. Ahora, el puertorriqueño está por cumplir con su tercera fecha en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

En medio de su presentación, el 'Conejo Malo' tuvo un gesto que, más allá de interpretar sus himnos musicales, despertó la emotividad en los asistentes, quienes se mostraron incluso hasta las lágrimas por lo que estaban presenciando.

¿Cuál fue el gesto que tuvo Bad Bunny que hizo llorar a más de uno en su concierto en Medellín?

En medio de su segunda fecha en el estadio de Medellín, Bad Bunny tuvo un invitado muy especial que, con todo el estadio como testigo, empezó a entonar uno de los sencillos que más catapultó a Yeison Jiménez en su carrera artística: Aventurero.

Rápidamente, el artista y su invitado conectaron de manera especial con los asistentes al concierto, quienes acompañaron la pista de la canción con su voz a grito herido para complementar el homenaje que el artista urbano le estaba haciendo al intérprete de música popular, quien perdió la vida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

¿Cómo reaccionaron los asistentes al homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez en su concierto en Medellín?

Fue cuestión de segundos para que los presentes se conmovieran con el gesto de Bad Bunny al colombiano y muchos se mostraron incluso hasta las lágrimas por recordar la inesperada partida de un grande en el género popular que inspiró a muchos con su música e historia de vida.

Mientras los asistentes transitaban por todo tipo de emociones, el puertorriqueño dejó que fuera la banda invitada quien reviviera el sencillo popular, mientras él, fiel a la letra de la canción, brindaba con sus amigos en la tarima en nombre de Yeison Jiménez.

