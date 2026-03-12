Un impactante momento vivió una ciclista e influencer mientras realizaba una ruta en bicicleta cerca del mar.

La mujer estuvo a punto de sufrir un grave accidente luego de perder el control de su bicicleta en un sendero estrecho ubicado junto a un barranco.

El incidente quedó registrado en video gracias a una cámara 360 que llevaba instalada en su bicicleta. Las imágenes muestran el instante exacto en que la mujer se desliza peligrosamente por el barranco.

El video, que posteriormente fue compartido en redes sociales, generó gran preocupación entre los usuarios, quienes siguieron con tensión cada segundo del momento.



¿Quién es la mujer que sufrió el accidente?

La protagonista del video es Cecilia Sopeña, una creadora de contenido y ciclista española originaria de Cartagena. En los últimos meses, la influencer ha ganado visibilidad en redes sociales al compartir contenido relacionado con el ciclismo y sus recorridos por diferentes paisajes naturales.

Sopeña suele publicar videos de sus rutas en bicicleta, muchas de ellas realizadas en zonas cercanas al mar o en terrenos rocosos, lo que ha llamado la atención de miles de seguidores que siguen sus aventuras deportivas.

Precisamente durante una de estas salidas fue cuando ocurrió el momento que ahora circula ampliamente en internet. La grabación captó cómo la ciclista avanzaba por un camino estrecho cuando, de repente, su bicicleta perdió tracción.

En ese momento, el vehículo se desplazó hacia el borde de una pendiente pronunciada, lo que hizo que la situación se volviera extremadamente peligrosa en cuestión de segundos.

¿Qué le pasó a Cecilia Sopeña?

Según se observa en el video, la ciclista resbaló en una zona con gravilla suelta ubicada muy cerca del acantilado. Al perder el control, comenzó a deslizarse hacia una pendiente rocosa que habría podido terminar en una caída mucho más grave.

Durante el deslizamiento, Sopeña intentó frenar el movimiento sujetándose a las rocas con las manos mientras trataba de mantener la bicicleta bajo control. Finalmente logró detenerse antes de caer al vacío, evitando así consecuencias mayores.



Tras el momento de tensión, la influencer explicó en sus redes sociales que, afortunadamente, todo quedó en un gran susto y no sufrió lesiones graves.

Uno de los momentos que más llamó la atención de los seguidores ocurrió después del incidente, cuando su perrita —que la acompañaba durante la ruta— bajó entre las rocas hasta llegar a su lado. Tras estabilizarse, la ciclista logró tranquilizar al animal y recuperar la bicicleta.

El video del accidente rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron sorprendidos por el riesgo de la situación y por lo cerca que estuvo la deportista de sufrir una caída mucho más grave.