Video viral: Padre colombiano reprende a correazos a su hijo por participar en piques ilegales

Un video viral muestra a un padre colombiano reprendiendo a correazos a su hijo tras descubrir que participaba en piques ilegales.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
En las últimas horas, se ha viralizado en redes sociales un video que muestra a un padre colombiano reprendiendo fuertemente a su hijo a correazos tras descubrir que participaba, al parecer, en piques ilegales.

¿Cuál es el video que muestra a un padre reprendiendo a su hijo a correazos tras participar en piques ilegales?

Un hombre se volvió viral en redes sociales luego de reprender a su hijo a correazos en el municipio de Pitalito.

Según las versiones que circulan en internet, el joven, de aproximadamente 17 años, habría tomado una motocicleta sin permiso para participar en piques ilegales.

Durante estas maniobras, el adolescente sufrió un aparatoso accidente, por lo que tuvo que contactar a su padre, quien, al llegar al lugar y conocer lo ocurrido, lo reprendió mientras se encontraba sentado en la acera con una de sus piernas descubiertas.

No le voy a alcahuetear ni m!erd4", se escucha decir al hombre que, visiblemente enojado, descargó su ira a punta de correazos contra su hijo.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a la reacción del padre que reprendió a su hijo a correazos por participar en piques ilegales?

Como era de esperarse, el video generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Varios usuarios aplaudieron la reacción del hombre y señalaron que su actitud demostraba preocupación por corregir a su hijo.

Otros, por el contrario, criticaron a los amigos del joven, quienes grabaron el momento y lo compartieron en redes sociales mientras se reían de la situación.

Asimismo, un tercer grupo de internautas consideró que la reacción del padre no fue la más adecuada y que, en lugar de hacerlo en público, debió reprender a su hijo en privado, dentro de su casa.

¿Qué son los piques ilegales?

Los piques ilegales son carreras clandestinas de vehículos, generalmente motocicletas o automóviles, que se realizan en calles o carreteras sin autorización de las autoridades.

En estas competencias improvisadas, los conductores buscan demostrar quién es más rápido, poniendo en riesgo su vida y la de otras personas.

Este tipo de prácticas está prohibido porque suele hacerse sin medidas de seguridad y en vías públicas. Además de provocar accidentes, quienes participan pueden enfrentar sanciones como multas, inmovilización del vehículo e incluso procesos legales.

