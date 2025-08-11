Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Famoso futbolista colombiano será padre por primera vez: así lo confirmó

Un jugador que ha hecho parte de la Selección Colombia y es gran figura del fútbol nacional será padre por primera vez.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Un destacado jugador colombiano será padre por primera vez.
El futbolista ha hecho parte de la Selección Colombia y ya ha sido campeón de Liga en el país. Fotos: Freepik

Aldair Quintana, con una destacada trayectoria en el fútbol colombiano, les reveló a sus seguidores una feliz noticia en redes sociales. La revelación del jugador generó alegría y emoción entre sus fans.

Artículos relacionados

¿Quién es el jugador colombiano que confirmó que será padre por primera vez?

Quintana, de 31 años, confirmó con una emotiva publicación que será padre por primera vez. La noticia la compartió junto a su pareja, Emiliana Peña.

Aldair, quien ha hecho parte de distintos procesos con la Selección Colombia, de hecho, es uno de los opcionados por Néstor Lorenzo para estar en el Mundial de 2026, se mostró feliz por este nuevo paso que está dando en su vida.

En la publicación, aparecen las manos de Emiliana y Aldair, así como las patas de su perro Bruno; al retirarlas poco a poco, se visualiza la ecografía que confirma que la cigüeña los visitará muy pronto.

“Nuestro hogar se creció, ahora somos. Hace cuatro meses se cumplió nuestro sueño más grande, VAMOS A SER PAPÁS. Y nos llena de alegría compartir esta gran noticia que representa un maravilloso regalo de Dios!; escribió la pareja en una publicación conjunta realizada en redes sociales.

Artículos relacionados

Compañeros del Atlético Bucaramanga y colegas de Aldair lo felicitaron por este nuevo logro y le dejaron sentidos mensajes en la caja de comentarios.

“Felicitaciones Dibu y Emi, hay que celebrar”, “felicitaciones amigos los queremos mucho”, “felicidades mi hermano es una linda bendición de parte de Dios , disfruta de todo esto que es hermoso”, “felicitaciones King, un amiguito o amiguita para Gael”.

¿Quién es Aldair Quintana, el futbolista colombiano que reveló que será padre?

Aldair Quintana es considerado como uno de los mejores porteros del fútbol colombiano. En junio del 2024 se consagró campeón de la Liga con el Atlético Bucaramanga y al año siguiente jugó la Copa Libertadores con el equipo ‘leopardo’.

Su carrera empezó en 2015 en Atlético FC, luego dio el salto al Orsomarso y posteriormente se integró al Independiente Medellín. En 2017, se hizo más visible vistiendo los colores del Deportes Tolima para después fichar por el Atlético Huila.

Su trayectoria en Colombia continuó en Atlético Nacional y Deportivo Pereira, y en 2024 arribó al Bucaramanga, donde tocaría la gloria y cumpliría el sueño de convertirse en padre.

Artículos relacionados

Quintana ya fue convocado a la Selección Colombia y tiene grandes posibilidades de estar en el Mundial del 2026, aunque todo dependerá de la decisión que tome Néstor Lorenzo, actual entrenador del equipo nacional.

Además de ganar una liga con el club bumangués, Quintana suma en su palmarés un Torneo Apertura y una Copa Colombia con Nacional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Karina García genera revuelo al imitar el acento dominicano. Karina García

Karina García sorprende al imitar el acento dominicano y demuestra otro talento oculto en el reality

Karina García imitó el acento dominicano en redes sociales y reafirmó que su team es el más fuerte del reality.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo