Famoso futbolista colombiano será padre por primera vez: así lo confirmó

Aldair Quintana, con una destacada trayectoria en el fútbol colombiano, les reveló a sus seguidores una feliz noticia en redes sociales. La revelación del jugador generó alegría y emoción entre sus fans.

¿Quién es el jugador colombiano que confirmó que será padre por primera vez?

Quintana, de 31 años, confirmó con una emotiva publicación que será padre por primera vez. La noticia la compartió junto a su pareja, Emiliana Peña.

Aldair, quien ha hecho parte de distintos procesos con la Selección Colombia, de hecho, es uno de los opcionados por Néstor Lorenzo para estar en el Mundial de 2026, se mostró feliz por este nuevo paso que está dando en su vida.

En la publicación, aparecen las manos de Emiliana y Aldair, así como las patas de su perro Bruno; al retirarlas poco a poco, se visualiza la ecografía que confirma que la cigüeña los visitará muy pronto.

“Nuestro hogar se creció, ahora somos. Hace cuatro meses se cumplió nuestro sueño más grande, VAMOS A SER PAPÁS. Y nos llena de alegría compartir esta gran noticia que representa un maravilloso regalo de Dios!; escribió la pareja en una publicación conjunta realizada en redes sociales.

Compañeros del Atlético Bucaramanga y colegas de Aldair lo felicitaron por este nuevo logro y le dejaron sentidos mensajes en la caja de comentarios.

“Felicitaciones Dibu y Emi, hay que celebrar”, “felicitaciones amigos los queremos mucho”, “felicidades mi hermano es una linda bendición de parte de Dios , disfruta de todo esto que es hermoso”, “felicitaciones King, un amiguito o amiguita para Gael”.

¿Quién es Aldair Quintana, el futbolista colombiano que reveló que será padre?

Aldair Quintana es considerado como uno de los mejores porteros del fútbol colombiano. En junio del 2024 se consagró campeón de la Liga con el Atlético Bucaramanga y al año siguiente jugó la Copa Libertadores con el equipo ‘leopardo’.

Su carrera empezó en 2015 en Atlético FC, luego dio el salto al Orsomarso y posteriormente se integró al Independiente Medellín. En 2017, se hizo más visible vistiendo los colores del Deportes Tolima para después fichar por el Atlético Huila.

Su trayectoria en Colombia continuó en Atlético Nacional y Deportivo Pereira, y en 2024 arribó al Bucaramanga, donde tocaría la gloria y cumpliría el sueño de convertirse en padre.

Quintana ya fue convocado a la Selección Colombia y tiene grandes posibilidades de estar en el Mundial del 2026, aunque todo dependerá de la decisión que tome Néstor Lorenzo, actual entrenador del equipo nacional.

Además de ganar una liga con el club bumangués, Quintana suma en su palmarés un Torneo Apertura y una Copa Colombia con Nacional.