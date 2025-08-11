Karina García impresiona con su fascinante baile y se vuelve tendencia en las redes sociales
Karina García sorprendió con sus movimientos en “La Mansión de Luinny” y recibió elogios de sus compañeros y seguidores.
La creadora de contenido Karina García, quien forma parte del elenco del reality "La Mansión de Luinny", volvió a ser tendencia tras protagonizar un momento que dejó a sus compañeros y televidentes impactados.
¿Cómo fue el baile de Karina García junto a la creadora de contenido Brenda Zambrano?
Karina apareció bailando junto a la también influencer Brenda Zambrano, en una presentación que combinó ritmo, actitud y elegancia.
Ambas se mostraron seguras y sincronizadas, pero fue Karina quien acaparó los elogios por su presencia escénica.
Luciendo un enterizo rojo que resaltaba su figura, Karina se movió con soltura y estilo, demostrando que además de carisma, tiene talento para el baile.
¿Cómo reaccionaron los internautas al video de Karina García bailando?
El clip fue compartido en las cuentas oficiales de la colombiana. Muchos usuarios destacaron la seguridad de Karina, su energía y la química que mostró con Brenda en la pista.
Otros resaltaron el vestuario, la producción del momento y cómo ambas lograron convertir un simple baile en un espectáculo.
En plataformas como TikTok e Instagram, el video ha sido replicado por creadores de contenido y páginas de entretenimiento, posicionando a Karina como una de las participantes más comentadas del programa.
Karina García, Brenda Zambrano y Yina Calderón son algunas de las participantes más destacadas, todas con experiencia previa en realities como La Casa de los Famosos.
Karina demuestra que no solo tiene presencia digital, sino también talento escénico. Ya la hemos visto bailando, cantando, rapeando y hasta imitando los acentos de sus compañeros.
Su baile junto a Brenda es prueba de que si Karina está presente, el espectáculo está garantizado.
Más allá del baile, su espontaneidad, sentido del humor y actitud competitiva la han convertido en un referente para quienes siguen "La Mansión de Luinny".