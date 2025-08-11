Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos
Sara Uribe adelantó la Navidad y sorprendió con su espectacular decoración en casa. (Foto Canal RCN).

La reconocida presentadora y modelo colombiana Sara Uribe sorprendió a sus cientos de seguidores al enseñar la llamativa decoración que decidió instalar en su casa con motivo de las festividades decembrinas, pese a que aún faltan varias semanas para dar inicio a estas.

¿Cómo es la decoración navideña de Sara Uribe para este 2025?

Con un llamativo video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Sara Uribe mostró gran parte de la decoración navideña que instaló en diferentes espacios de su hogar.

Así fue como Sara Uribe encendió el espíritu navideño con la decoración de su hogar
¡Navidad adelantada! Sara Uribe mostró su increíble decoración y causó sensación en redes. (Foto Canal RCN).

Vale la pena destacar que, desde hace algunos años, muchas personas alrededor del mundo han adoptado la costumbre de decorar sus casas desde noviembre, pese a que estas festividades inician el 1 de diciembre, pues consideran que así el espíritu navideño dura un poco más.

En esta ocasión, Sara Uribe optó por un enorme árbol de Navidad adornado con luces cálidas, listones y flores que le aportaron más volumen. Además, en su comedor colocó un centro de mesa alusivo a la época, mientras que un espejo de su sala fue decorado con luces y adornos que combinaban a la perfección con el árbol.

“O sea, yo estoy anonadada con mi Navidad. Es que es hermosa, divina, hasta los baños me los decoraron. Después les muestro con más tiempito, eso fue un videíto así rapidito”, comentó la presentadora.

De esta manera, internautas quedaron a la expectativa por conocer más espacios de su casa completamente decorados con esta festividad.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la decoración navideña de Sara Uribe?

Lejos de recibir críticas, Sara Uribe obtuvo el apoyo de sus seguidores, quienes se sintieron identificados con ella al mencionar que también decoran sus casas apenas termina Halloween, pues consideran que es una bonita forma de disfrutar las épocas decembrinas durante más tiempo.

Sara Uribe reveló cómo decoró su hogar para celebrar la Navidad antes de tiempo
La presentadora Sara Uribe adelantó la Navidad con una llamativa decoración en su casa. (Foto Canal RCN).

En los comentarios, varios internautas escribieron cosas como: “Yo también ya puse mi arbolito, no me aguanté”, “Nunca es temprano para disfrutar la Navidad” y “me dio ganas de decorar mi casa también”.

