Laura Barjum sorprende a seguidores con una noticia: ¿Representará nuevamente a Colombia?

Laura Barjum generó revuelo entre sus seguidores tras compartir un video en sus redes sociales que desató todo tipo de especulaciones sobre un posible regreso a los certámenes de belleza y la opción de volver a representar a Colombia a nivel internacional.

La exreina de belleza y exparticipante de MasterChef Celebrity publicó un mensaje cargado de emotividad en el que habló de sueños inconclusos, procesos personales y la ilusión intacta de volver a asumir un reto que marcó su vida años atrás.

¿Qué dijo Laura Barjum en su video de Instagram?

En el video, Laura recordó que en 2017 quedó un capítulo abierto en su historia personal y profesional. Explicó que hay sueños que no desaparecen con el tiempo, sino que permanecen latentes mientras la persona se prepara emocionalmente para retomarlos.

En su mensaje, dejó claro que el deseo de representar al país nunca se apagó y que, por el contrario, cada aprendizaje de los últimos años fortaleció esa motivación.

“Hace ocho años, en el 2017, quedó entre nosotros algo pendiente. Porque hay sueños que no se apagan nunca, sólo aprender a esperar. Esperar el momento donde te sientes preparada para dar la batalla una vez más. El anhelo de representar a mi país nunca se apagó y cada aprendizaje durante todo este tiempo fue alimentando la llama que en este 2026 se enciende más fuerte que nunca”, compartió en redes.

Barjum aseguró sentirse hoy más preparada, convencida y rodeada del mismo equipo que la acompañó en su proceso anterior, personas que —según dijo— se convirtieron en amigos y en su principal respaldo para asumir un nuevo reto. También reconoció que es consciente de las críticas que podrían surgir, pero afirmó que la experiencia le dio la fortaleza necesaria para seguir adelante escuchando solo a quienes considera importantes..

“Aquí voy, de la mano del mismo equipo. Equipo que una vez nos puso a soñar y hoy son mis grandes amigos, las personas en las que más confío para asumir este reto. Este reto no nace de la nostalgia, sino de la convicción de que tengo todavía mucho que entregar. Sé que las críticas lloverán, pero qué más da, si algo me ha dado todo este tiempo es la fortaleza para seguir caminando firme, escuchando solo a las personas correctas”, agregó la exreina

Sin embargo, cuando parecía confirmar su regreso a la competencia, la exreina cerró el mensaje revelando que se trataba de una broma por el Día de los Inocentes, dejando claro que el anuncio no era real.

“Y para ti que llegaste hasta aquí, espero puedas perdonarme. Feliz día de los inocentes”

Artículos relacionados Talento internacional Key Alves, famosa modelo y exdeportista reveló que se convirtió en mamá: así lo anunció

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Laura Barjum jugó una broma del día de los inocentes. (Foto Canal RCN)

La publicación generó una avalancha de reacciones. Muchos seguidores manifestaron su decepción por haber creído que Laura volvería a representar a Colombia, señalando que el mensaje despertó expectativas genuinas.

Otros, en cambio, tomaron la situación con humor y aplaudieron la forma en que ejecutó la broma, destacando su capacidad para conectar emocionalmente con el público.

Aunque todo terminó siendo una inocentada, el video volvió a posicionar a Laura Barjum en el centro de la conversación digital y dejó claro que sigue siendo una de las reinas que representó al país más querida por su personalidad y trabajo que hizo en el certamen.

¿Cómo le fue a Laura Barjum en el Miss Universo?

Laura Barjum tuvo una destacada participación en el certamen de Miss Universo 2017, celebrado en Las Vegas, Estados Unidos. Desde el inicio de la competencia, la representante de Colombia fue considerada una de las favoritas entre las más de 90 candidatas, gracias a su desempeño, presencia escénica y dominio en cada una de las etapas del concurso.

Artículos relacionados Shakira ¿Shakira estuvo en Barranquilla? Un video desató rumores

En la noche final, Barjum desfiló con un vestido diseñado por el colombiano Hernán Zajar, una pieza que fue ampliamente elogiada y que reforzó su imagen como una de las concursantes más fuertes de la edición. Tras la deliberación del jurado, Laura alcanzó el título de primera finalista, quedando en el segundo lugar del certamen.

Este resultado permitió que Colombia se mantuviera, por cuarto año consecutivo, dentro del top 3 de Miss Universo, consolidando al país como una de las potencias en certámenes de belleza a nivel internacional. La corona de esa edición fue otorgada a Demi-Leigh Nel-Peters, representante de Sudáfrica.