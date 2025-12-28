¿Shakira estuvo en Barranquilla? Un video desató rumores

Shakira volvió a conectar con Barranquilla y lo hizo de una forma inesperada.

En las últimas horas, un video compartido por la propia artista en sus redes sociales despertó rumores sobre una posible visita a su ciudad natal durante las fiestas decembrinas, generando revuelo entre sus seguidores.

¿Qué dice Shakira en el video que compartió?

La grabación, publicada en sus historias de Instagram, muestra a la cantante conversando de manera cercana con un trabajador de un restaurante del norte de Barranquilla.

Aunque no confirma de forma explícita su presencia en la ciudad, el contenido fue suficiente para que muchos dieran por hecho que Shakira estuvo nuevamente en su tierra, esta vez lejos de los escenarios y del ruido mediático.

La conversación giró en torno a la Fundación Pies Descalzos, el proyecto social que Shakira impulsa desde hace años para ofrecer educación de calidad a niños y jóvenes en contextos vulnerables.

Según se escucha en el video, el trabajador le contó a la artista que sus dos hijos estudian en el Colegio Pies Descalzos (colegio de Shakira), sede La Playa, en Barranquilla, una información que conmovió visiblemente a la cantante.

Shakira expresó que ese momento la llenó de emoción, al poder presenciar de primera mano el impacto real que ha tenido su fundación en la vida de muchas familias barranquilleras, resaltando la importancia del trabajo colectivo para generar oportunidades educativas.

"Me emocioné mucho hoy al encontrarme con este compatriota barranquillero y esta linda oportunidad que me dio la vida hoy, antes de salir de mi tierra, de poder presenciar la magia y el cambio que generamos cuando trabajamos en equipo por ofrecer educación e igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes. Magia pura”, compartió en el video.

Shakira inició la Fundación Pies Descalzos en 1997 y actualmente tiene colegios en Atlántico, Bolívar, Chocó, Norte de Santander y La Guajira. (Foto Jamie McCarthy / AFP)

¿Dónde habría sido el video de Shakira?

De acuerdo con versiones que circularon en redes sociales, el encuentro habría ocurrido en el restaurante Mía Italy, un local de comida italiana ubicado en el norte de Barranquilla.

Aunque no hubo confirmación oficial sobre la fecha ni mayores detalles, el simple hecho de verla en un espacio cotidiano bastó para alimentar las especulaciones sobre su visita a la ciudad.

El video, sin referencias directas a una agenda pública o evento, reforzó la idea de que se trataría de una visita privada y discreta.

¿Es la primera vez que Shakira visita Barranquilla en secreto?

No sería la primera vez que la artista logra moverse con total tranquilidad en Colombia sin ser reconocida. Durante su exitosa gira Las mujeres ya no lloran World Tour, considerada una de las más rentables de 2025, Shakira encontró la forma de disfrutar momentos personales junto a sus hijos, Milan y Sasha, lejos del foco mediático.

Algo similar ocurrió a comienzos de año en Barranquilla, cuando la gira coincidió con el Carnaval. En esa ocasión, nuevamente un disfraz permitió que Shakira y sus hijos disfrutaran de los desfiles sin ser reconocidos, confirmando su deseo de vivir experiencias normales en su ciudad natal.

En octubre pasado, cuando la gira pasó por Bogotá y coincidió con Halloween, la cantante salió a pedir dulces con sus hijos usando un disfraz que le permitió mantenerse en el anonimato. Solo días después, cuando ella misma compartió las imágenes, sus seguidores se dieron cuenta de lo ocurrido.