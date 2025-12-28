¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante argentino

La escena musical argentina amaneció de luto este domingo tras conocerse el fallecimiento de Ricardo “Chiqui” Pereyra, una de las voces más queridas del tango.

El cantante murió luego de atravesar varios días en estado crítico, situación que mantuvo en vilo a su familia, amigo sy seguidores, quienes siguieron de cerca cada actualización sobre su salud.

La noticia fue confirmada por su hija, Paula Pereyra, a través de un mensaje publicado en redes sociales durante la madrugada. En sus palabras expresó que el desenlace era previsible desde el punto médico, pero que su familia nunca perdió la esperanza.

¿Cuál fue la causa de muerte de Ricardo “Chiqui” Pereyra?

El delicado estado de salud del artista se desencadenó a comienzos de diciembre, cuando sufrió una caída por las escaleras en su vivienda. A partir de ese accidente doméstico, su situación se agravó rápidamente y fue trasladado de urgencia a un centro médico de la ciudad de Buenos Aires.

Desde su ingreso al hospital, el pronóstico fue reservado. La familia comunicó en varias ocasiones que los médicos monitoreaban su evolución hora a hora y que el cuadro podía presentar tanto mejoras como retrocesos. Durante esos días, pidieron comprensión ante la gran cantidad de mensajes recibidos y agradecieron el apoyo constante del público.

El lunes 8 de diciembre, los familiares informaron que el cantante había sido intervenido quirúrgicamente y que había logrado superar la operación. Aunque la noticia trajo un breve alivio, el estado general seguía siendo crítico y la evolución continuaba siendo incierta.

La familia insistió en que no había mucho más por comunicar y solicitó respeto.

Finalmente, tras varios días de internación, se confirmó el fallecimiento del intérprete, generando una profunda conmoción en el ambiente artístico y, especialmente, en la comunidad del tango.

Ricardo "Chiqui" Pereyra falleció tras accidentarse en su casa. (Foto FreePik)

¿Quién fue Ricardo “Chiqui” Pereyra?

Ricardo Pereyra nació el 26 de junio de 1951 en General Roca, Río Negro. Desde muy joven encontró en la música un refugio y una forma de expresión. Sus primeros pasos artísticos los dio en grupos de folklore de su ciudad natal, antes de descubrir que su verdadera identidad musical estaba ligada al tango.

El gran punto de cambo en su carrera llegó en 1978, cuando fue seleccionado en un certamen de nuevas voces que lo llevó a la televisión. Con 27 años se trasladó a Buenos Aires para participar en el emblemático programa Grandes Valores del Tango, donde su talento llamó tanto la atención que fue incorporado directamente como artista profesional. Permaneció en el elenco estable del ciclo hasta 1992.

También formó parte del recordado programa Botica de Tango, consolidándose como una de las figuras más reconocidas del género durante las décadas siguientes.

A lo largo de su extensa carrera, Chiqui Pereyra llevó el tango a escenarios de Argentina, España, Estados Unidos y Chile, donde fue recibido con calidez y admiración. Su voz, su estilo y su cercanía con el público lo convirtieron en un referente indiscutido.

En 2007, su trayectoria fue reconocida con el Premio Santos Vega al mejor intérprete masculino de tango, uno de los galardones más importantes del género.

Hoy, su partida deja un vacío en la música popular argentina, pero su legado permanece vivo en cada interpretación.