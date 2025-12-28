¡Adiós a un ícono del cine! Falleció Brigitte Bardot a los 91 años

El mundo del cine y del activismo animal está de luto. Brigitte Bardot, una de las figuras más influyentes del siglo XX y símbolo indiscutible de una época, falleció a los 91 años en su residencia del sur de Francia.

La noticia fue confirmada por la Fundación Brigitte Bardot, organización que ella misma creó y presidió durante décadas tras abandonar su carrera artística.

La actriz pasó sus últimos años alejada de la vida pública, dedicada por completo a la protección de los animales, causa que marcó profundamente su legado más allá de la pantalla.

¿Cuál fue la causa de muerte de Brigitte Bardot?

Hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial del fallecimiento. De acuerdo con la información difundida por medios franceses, Brigitte Bardot murió en su hogar, donde residía desde hace años.

Su muerte se produce meses después de haber sido sometida a una cirugía por una enfermedad delicada en octubre.

La fundación que llevaba su nombre confirmó el deceso con un mensaje cargado de emotividad, destacando que Bardot eligió dejar atrás una carrera prestigiosa para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales.

“La fundación Brigitte Bardot desea honrar la memoria de una mujer excepcional que lo dio todo y lo sacrificó todo por un mundo más respetuoso con los animales” compartieron en su comunicado.

¿Quién era Brigitte Bardot?

Brigitte Bardot fue mucho más que una actriz. Se convirtió en uno de los primeros s3x symbols globales del cine, revolucionando la imagen femenina en la gran pantalla. Su fama internacional explotó en 1956 con la película Y Dios creó a la mujer, un filme que escandalizó a la sociedad de la época y la transformó en un símbolo de libertad y ruptura de normas.

Antes de triunfar en el cine, Bardot inició su camino como modelo adolescente y llegó a la portada de Elle a los 15 años. Rápidamente se consolidó como una de las mayores estrellas europeas, protagonizando exitosas producciones que marcaron la cinematografía francesa e internacional, e incluso dio el salto a Hollywood junto a figuras como James Stewart y Sean Connery.

Sin embargo, el brillo de la fama tuvo un alto costo. Bardot habló abiertamente de sus luchas personales y de su salud mental, atravesando momentos críticos a lo largo de su vida. En 1973, con solo 39 años, tomó una decisión radical: retirarse definitivamente de la actuación.

¿Qué hizo Brigitte Bardot después del cine?

Lejos de los reflectores, Brigitte Bardot encontró un nuevo propósito. Desde muy joven mostró un compromiso firme con la defensa de los animales y no dudó en usar su notoriedad para exigir cambios. En los años sesenta ya alzaba la voz contra el maltrato animal y, con el paso del tiempo, su activismo se volvió aún más contundente.

Uno de los momentos más emblemáticos de su lucha ocurrió en 1977, cuando viajó a los témpanos de hielo del Ártico para denunciar la caza de crías de foca, una imagen que dio la vuelta al mundo y consolidó su rol como activista.

En 1986 creó la Fundación Brigitte Bardot, que con los años se transformó en una referencia internacional. La organización ha liderado rescates, impulsado cambios legislativos y protegido a miles de animales en distintos países. Hoy, la fundación cuenta con refugios, voluntarios y una red global que mantiene vivo su legado.

En su mensaje de despedida, la fundación destacó que Bardot fue una mujer que lo dejó todo por un mundo más respetuoso con los animales y aseguró que su obra continuará con la misma pasión y fidelidad a sus ideales.

Brigitte Bardot deja una huella imborrable en el cine, la cultura popular y la defensa animal. Su legado trasciende generaciones y permanece vivo en cada causa que defendió con convicción hasta el final.