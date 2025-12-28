Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡No puede tener hijos! Yeferson Cossio reveló la enfermedad que le impide ser papá de manera natural

Yeferson Cossio también reveló que es la primera vez que se siente seguro de ser papá con una de sus parejas y reveló sus planes con Carolina Gómez.

El creador de contenido y empresario Yeferson Cossio suele compartir muchos detalles de su relación de humor y viajes con su pareja, hermana y equipo de trabajo, pero suele ser más reservado sobre su vida personal y en pareja.

Sin embargo, esta vez rompió el silencio sobre un tema bastante privado que le impide agrandar su familia de manera natural con su actual pareja, la también creadora de contenido antioqueña Carolina Gómez, con quien ya lleva varios años de noviazgo.

¿Cuál es la enfermedad que impide que Yeferson Cossio sea papá?

En medio de una entrevista, el paisa fue interrogado sobre sus planes para agrandar la familia con Carolina Gómez, a lo que no dudó en revelar que por una enfermedad que padeció por tres veces no puede tener hijos, por lo menos de manera natural.

"Sí puedo (tener hijos), pero no de manera natural, tiene que ser por inseminación artificial, porque tuve varicocele tres veces, entonces la esp3rm4 es un poquito perezosa", confesó.

Sus palabras no quedaron ahí y reveló que nunca, en ninguna de sus relaciones pasadas, había sentido la seguridad y el instinto de formar una familia, debido a que de pequeño nunca tuvo ese hogar. Pero que ahora, con Carolina, por primera vez había explorado ese sentimiento.

¿Yeferson Cossio quiere tener hijos con Carolina Gómez? ¡Estos son sus planes!

En medio de la entrevista, el joven también reveló que Carolina es la única mujer con la que se ha proyectado para la vida, pero que es muy consciente que es una mujer 10 años menor que él y que apenas está empezando a vivir muchas cosas para interrumpirle ese proceso con un bebé.

Reveló que ella tampoco está segura de que eso suceda en este momento y que, por ello, cree que si espera los años que seguramente su novia necesita para decidirse, él ya no va a querer tener hijos, porque quisiera ser papá joven, para poder vivir muchos momentos como papá joven: viajar, ir de fiesta, etc.

