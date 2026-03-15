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Kika Nieto sorprendió a sus seguidores con inesperado cambio de look: “parezco una velita”

Kika Nieto sorprendió a sus seguidores al mostrar en redes sociales un inesperado cambio de look.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Kika Nieto sorprendió con inesperado cambio de look
Kika Nieto sorprendió con inesperado cambio de look. (Foto Canal RCN).

La influenciadora colombiana y presentadora de ‘Mujeres sin filtro’ del Canal RCN, Kika Nieto sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras aparecer con un inesperado cambio de look que no pasó desapercibido y que rápidamente generó reacciones entre quienes siguen de cerca su contenido digital.

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¿Cuál es el nuevo look de Kika Nieto?

Durante la mañana de este domingo 15 de marzo, Kika Nieto reapareció por medio de su cuenta oficial de Instagram con una inesperada publicación que causó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, pues la presentadora mostró un inesperado y temporal cambio de look.

El inesperado cambio de look de Kika Nieto
El inesperado cambio de look de Kika Nieto. (Foto Canal RCN).

Con una fotografía publicada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Kika Nieto reveló que en las últimas horas decidió retocar la raíz de su cabello para continuar con su icónico estilo de colores, pero no alcanzó a aplicar el tono final.

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La joven influenciadora tuvo que salir de casa para atender algunos asuntos de los que no dio detalles y que no le permitieron continuar con su rutina de belleza y cuidado capilar para volver a su look original.

“Me pinté la raíz y no alcancé a ponerme el color. Ahora parezco una velita”, mencionó la influenciadora.

De esta manera, Kika estaría luciendo en las calles de Bogotá un look bastante particular, en el que su raíz luce decolorada y amarilla, mientras que el resto de su cabello aún conserva parte del tono rosado que suele usar.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Kika Nieto a su nuevo look temporal?

Los seguidores de Kika Nieto no tardaron en reaccionar al inesperado y temporal cambio de look que mostró en sus redes sociales. Luego de que la influenciadora compartiera la fotografía de su cabello con la raíz decolorada y sin el color final, varios fans llenaron las redes sociales de comentarios entre risas y mensajes de apoyo.

Comentarios como: “Jajaja Kika, igual te ves hermosa así, esa velita está divina”, “Solo a ti te queda bien salir así a la calle”, “Tranqui, todos hemos pasado por ese momento entre tintes”, “Hasta con la raíz así te ves top”, fueron algunos de los que destacaron.

Kika Nieto apareció con nuevo look y sus seguidores no tardaron en reaccionar
Kika Nieto apareció con nuevo look y sus seguidores no tardaron en reaccionar. (Foto Canal RCN).
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