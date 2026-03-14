¿Felipe Saruma estuvo en los 15 de Isabella Valdiri? Fans furiosos por decisión de Andrea Valdiri

El pasado viernes 13 de marzo se llevó a cabo uno de los eventos más esperado y comentados del año: los 15 de Isabella Valdiri, la hija mayor de Andrea Valdiri. Sin embargo, un detalle relacionado a Felipe Saruma, expareja de la influenciadora, llamó la atención de los internautas.

¿Felipe Saruma fue invitado a los 15 años de Isabella Valdiri?

Durante la noche del viernes las redes sociales se inundaron de videos relacionados con los 15 años de Isabella Valdiri, en los que quedó registro de gran parte de las actividades que se realizaron en uno de los lugares más prestigiosos de Cartagena.

Andrea Valdiri organizó en Cartagena la fiesta de 15 de su hija Isabella. Foto: RCN

También se conocieron algunos de los detalles que la influenciadora barranquillera tuvo con los asistentes, los cuales comenzaron a revelarse poco a poco a medida que más contenido se difundía de manera pública.

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Al llegar el momento del vals, uno de los más importantes en una celebración de 15 años, fue la pareja sentimental actual de Andrea Valdiri quien compartió este emotivo momento con Isabella, desatando así la furia de los internautas, quienes comenzaron a expresar a través de las redes sociales que este momento le pertenecía a Felipe Saruma, su exesposo, quien no fue invitado a este importante momento en la vida de Isabella.

Y es que los internautas recordaron que fue Saruma quien estuvo presente en importantes momentos de las hijas de Andrea Valdiri, pues a ambas las conoció cuando apenas eran unas niñas pequeñas.

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¿Felipe Saruma se pronunció sobre los 15 años de Isabella Valdiri, hija de Andrea Valdiri?

Pese a lo mediática que fue la celebración de los 15 años de Isabella Valdiri, hasta el momento ni Andrea Valdiri ni su exesposo Felipe Saruma se han pronunciado públicamente sobre los comentarios que surgieron en redes sociales tras un momento de la celebración que, según internautas, le habría sido arrebatado al creador de contenido.

Entretanto, los videos de la celebración continúan circulando en plataformas digitales, donde el tema sigue dando de qué hablar.