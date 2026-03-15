Esposa de Jhonny Rivera compartió nuevos detalles de su luna de miel

Jenny López, la joven esposa del cantante de música popular Jhonny Rivera volvió a captar la atención en redes sociales luego de compartir con sus seguidores nuevos detalles de su luna de miel, revelando algunos momentos y experiencias que han vivido durante este especial viaje tras su reciente matrimonio en Colombia.

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¿Cómo avanza la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?

Luego de sella su amor en el altar el pasado 22 de febrero Jhonny Rivera y Jenny López emprendieron su viaje hacia Europa para lograr cumplir con su agenda laboral en este territorio, antes de dar inicio a su luna de miel de manera oficial.

Jhonny Rivera viajó con sus suegros en su luna de miel / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Sin embargo, pese a que aún continúan en el trajín de sus presentaciones en vivo, la pareja ha aprovechado los días libres para viajar a diferentes partes del continente junto a los padres de la joven, quienes también se encuentran con ellos por temas laborales.

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En una de sus recientes aventuras, Jhonny Rivera y Jenny López visitaron Andorra, un territorio que se caracteriza por sus paisajes nevados y bajas temperaturas.

Durante su estadía pudieron disfrutar de un lujoso hotel, además de algunas atracciones, así lo demostró la joven artista por medio de una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

¿Cuándo iniciará oficialmente la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?

Vale la pena destacar que Jhonny Rivera y Jenny López han sido blanco de críticas por supuestamente llevar a los padres de la joven a su luna de miel como esposos. Sin embargo, la cantante aclaró en diversas ocasiones que este emotivo episodio en sus vidas aún no ha iniciado, ya que por ahora se encuentran cumpliendo con su agenda laboral.

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Así mismo, se confirmó que la luna de miel de la pareja de cantantes iniciará finalizando el mes de marzo, cuando el tema laboral se cumpla y puedan quedarse completamente solos para disfrutar de esta experiencia.