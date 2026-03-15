La relación amorosa entre Marilyn Patiño y Renzo Meneses ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. El influenciador y la actriz iniciaron un noviazgo no en La casa de los famosos Colombia como ha pasado en las últimas dos temporadas, sino después de salir de ella.

Un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales mostró el momento en que Marilyn y Renzo se besan en medio de las celebraciones del Carnaval de Barranquilla. Ese hecho despertó todo tipo de especulaciones, por lo que ellos no tardaron en aclarar lo que pasaba.

¿Qué nuevos detalles revelaron sobre su noviazgo Renzo Meneses y Marilyn Patiño?

En entrevista con ‘Buen Día, Colombia’ de RCN, los exparticipantes confirmaron que, efectivamente, estaban juntos, pero fueron más allá y contaron que ya tienen planes para viajar; además, se tomaron con humor el hecho de que ambos tienen tres hijos cada uno.

En una divertida dinámica de pregunta y respuesta con Nicolás Arrieta, Patiño y Meneses contaron más detalles de su relación, incluso, el costeño tuvo que responder una pregunta muy incómoda sobre lo que pasó con Mariana Zapata en La casa.

Estando en La casa de los famosos, Renzo Meneses le confesó a Marilyn Patiño que sentía un gusto por ella. (Foto Canal RCN)

En primer lugar, Marilyn contestó que ya pudo ver en fotos a los tres hijos de Renzo y él, por su parte, afirmó que también ya pudo ver los rostros de los herederos de la actriz colombiana, al menos, mediante fotografías.

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Seguidamente, ante la pregunta de Nicolás Arrieta de qué relación les parecía más falsa, Marilyn respondió con contundencia que “todas”. En el reality, Alejandro Estrada y Yuli Ruiz tuvieron un corto romance, mientras que Eidevin López ha tratado de conquistar a Mariana Zapata, pero hasta ahora sin éxito. Además, hubo acercamientos entre Valentino Lázaro y Juanse Laverde.

¿Renzo Meneses llegó a sentir un fuerte gusto por Mariana Zapata en La casa de los famosos?

Ante Marilyn, Renzo Meneses debió hablar de sus acercamientos con Mariana Zapata y respondió exactamente lo que quiso decir cuando le expresó a la creadora de contenido que estaría pendiente de ella en el 24/7 y podría esperarla hasta que saliera de la competencia.

“Eso fue en La casa”, respondió Renzo y agregó que al conocer a Marilyn se le olvidó la promesa que le había hecho a Mariana. Pero ahí no quedó todo y Patiño aprovechó para confrontar a Meneses al preguntarle, “¿alguna vez sentiste algo por Mariana? Di la verdad”; él respondió con franqueza y confesó que “sí, sí, un poquito”, pero de paso le pidió a su nueva novia que no se pusiera celosa.



La relación apenas empieza, pero la voluntad de ambos es que las cosas funcionen y todo fluya de gran manera; por ende, han tratado de ajustar sus agendas y buscar encuentros más continuos. Ante esto, Renzo manifestó que Bogotá es la ciudad donde más suelen verse, y ella destacó que debe distribuir su tiempo entre la capital colombiana, Cali y Miami.

¿Cómo nació la historia de amor entre Renzo Meneses y Marilyn Patiño, exparticipantes de La casa de los famosos?

Renzo Meneses y Marilyn Patiño revelaron que el flechazo definitivo de cupido se dio en medio del Carnaval de Barranquilla. Allí coincidieron y se fueron acercando poco a poco; en un momento dado, cuenta la actriz, se sintieron tan cerca que surgió la atracción y el impulso de besarse.

El primer acercamiento, no obstante, sí tuvo lugar en La casa de los famosos, donde Renzo le contestó de frente a Marilyn que ella le gustaba. La actriz explicó que en ese momento no tomó el comentario con seriedad. Afirmó que consideraba que Renzo también compartía tiempo con otras participantes dentro de la casa, por lo que decidió esperar a ver si la situación cambiaba con el tiempo.

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El creador de contenido fue el segundo eliminado de esta temporada 3 y Patiño la cuarta, por lo que ya estando en el mundo exterior todo conspiró para que naciera su romance de forma definitiva.