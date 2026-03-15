Mánager de Blessd habría atropellado a un ciclista mientras conducía en aparente estado de ebriedad

Santiago Jaramillo, conocido en la industria musical como “Dímelo Jara” y por ser el mánager del cantante urbano Blessd se vio involucrado en un grave incidente luego de atropellar a un ciclista mientras conducía en aparente estado de ebriedad y huir del lugar de los hechos.

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¿Mánager de Blessd estaba ebrio cuando atropelló a un ciclista?

Según información preliminar revelada por autoridades de tránsito de Medellín a El Colombiano, una camioneta Hummer aparentemente conducida por Santiago Jaramillo, mánager de Blessd, habría impactado a un ciclista sobre las 7 a.m. de este domingo 15 de marzo.

Mánager de Blessd habría estado implicado en atropello a un ciclista mientras manejaba ebrio. (Foto Freepik).

Los hechos habrían ocurrido en la avenida Regional, a la altura del sector de Fucot, dejando al ciclista con múltiples laceraciones mientras se movilizaba por la zona. Entre las lesiones mencionadas en el reporte se registraron impactos en el rostro, miembros superiores, caderas y miembros inferiores.

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Así mismo, se conoció que las autoridades realizaron una prueba de alcoholemia al conductor, la cual habría dado como resultado positivo para embriaguez grado 1, justo después de que este intentara huir del lugar de los hechos.

El vehículo logró ser identificado e interceptado en el sector de La Macarena por medio de una cámara CCTV operada por agentes desde el Centro de Control de Tránsito.

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Hasta el momento no se ha revelado más información relacionada al estado de salud actual del ciclista afectado o las acciones judiciales que podrían ser tomadas contra el conductor más allá de que recibió atención médica oportunidad para evitar complicaciones en su salud.

¿Quién es Dímelo Jara, mánager de Blessd involucrado en accidente de tránsito en Medellín?

Santiago Jaramillo, mejor conocido en la industria musical como Dímelo Jara, ganó popularidad en el país tras dedicarse al manejo artístico luego de que Blessd le propusiera convertirse en su mánager cuando apenas iniciaba su carrera musical.

Durante los primeros años del cantante urbano, Jaramillo se encargó de conseguirle presentaciones en colegios y discotecas, llegando a coordinar hasta cuatro eventos a la semana.

Con el paso del tiempo, ambos jóvenes fueron ganando reconocimiento. Por su parte, Jaramillo creó su propia empresa, desde la cual actualmente no solo representa a Blessd, sino también a otras figuras del mundo del entretenimiento.