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Karen Sevillano y su lado más enamorado: la romántica canción que le dedicó a su novio

Karen Sevillano se dejó ver muy enamorada junto a Néider García y confirmó que su relación está en un gran momento.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Karen Sevillano presumió su amor con Néider García.
Karen Sevillano le dedicó una amorosa publicación a su novia Néider García. Foto: RCN

Karen Sevillano dejó ver su lado más romántico al compartir una publicación junto a su pareja, Néider García. Las imágenes sumaron “likes” y muchos comentarios en cuestión de minutos.

¿Cuál fue la amorosa publicación que Karen Sevillano le dedicó a su pareja Néider García en redes sociales?

La publicación en mención deja ver a Karen sentada sobre las piernas de Néider, mientras él le da un amoroso beso en una de sus mejillas.

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“Por si acaso nuestro amor, no fuese como es…”, escribió la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia junto a las dos instantáneas, trayendo a colación parte de la letra de la canción titulada ‘Por si acaso’, interpretada por Manuel Lezcano.


Los internautas quedaron fascinados ante la romántica dedicatoria de Karen a Néider y comentaron masivamente el post.

“Pero yo amar este par. Más lindos”, “yo sé que nunca pasará pues nos amamos cada día más y más”, “la canción 10/10”, “hombre si es gente”, “la canción por si se hace rutina”, “el favorito de don So y de todas nosotros”, comentaron algunos cibernautas.

¿Cómo ha sido la relación amorosa de Karen Sevillano y Néider García?

Karen Sevillano y Néider García hicieron un viaje al pacífico colombiano, del que, incluso, hizo parte Maiker Smith, quien hace algunas semanas salió de La casa de los famosos tras ser votado como el más “mueble”.

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Karen y Néider dejaron románticas postales en ese paseo familiar y hasta grabaron un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En él, aparece Maiker junto a Néider y Leymar Brown, creando junto a Sevillano una coreografía muy llamativa y particular.

Nicolás Arrieta fue uno de los que comentó dicha publicación, evidenciando que aún tiene presente a Maiker, con quien hizo una gran amistad en medio del reality.

La relación deKaren Sevillano y Néider García es una de las más estables del mundo digital colombiano. Durante la estancia de la caleña en La casa de los famosos, siempre contó con el apoyo incondicional de Néider; incluso, el creador de contenido la visitó en un “congelado” y le dejó su chaqueta.

Karen Sevillano compartió un amoroso momento junto a su pareja.
Néider García y Karen Sevillano completan una relación de varios años. Foto: RCN

Desde entonces, Karen nunca se separó de esa chaqueta y la cuidó como un verdadero tesoro. Hasta su último día en el reality la tuvo muy presente.

¿Cuál fue la noticia que llenó de luto a Karen Sevillano, ganadora de La casa de los famosos 1?

Sin embargo, no todo ha sido alegría para Karen Sevillano en los últimos días. En redes sociales confirmó la pérdida de un amigo muy cercano. Se trata de Jimmer Andrés Hernández, quien era especialista en salud oral y era seguido en redes sociales por Luisa Fernanda W, Paola Jara, Jessica Cediel y Elianis Garrido.

Jimmer Andrés era conocido como ‘El odontólogo de las estrellas’, incluso, J Balvin fue uno de sus clientes más célebres.

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Sevillano le dedicó un mensaje en sus redes, donde escribió “la vida es un ratico”. Aunque posteriormente hubo más reacciones de estrellas colombianas que conocieron de cerca la personalidad y el trabajo de Jimmer Andrés.

Karen Sevillano
Karen Sevillano reaccionó a la muerte de 'El odontólogo de las estrellas', Jimmer Andrés Hernández. | Foto del Canal RCN.
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