Karen Sevillano causa conmoción al revelar una lamentable pérdida: ¿quién falleció?

En horas de la tarde de este sábado 7 de marzo, la creadora de contenido exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano, causó conmoción en redes sociales tras un lamentable anuncio.

¿Cuál fue la lamentable noticia que dio Karen Sevillano?

A través de una historia de Instagram, Karen Sevillano publicó una foto a blanco y negro con un hombre, quien sería un amigo suyo y la nostalgia se generó precisamente porque lamentó su fallecimiento.

“La vida es un ratico”, escribió Sevillano en su historia.

Es así como muchas personas conocieron la pérdida de un profesional de la salud, conocido por trabajar con muchas personalidades de la farándula colombiana y, además, por su buen trabajo, era conocido en redes sociales.

Karen Sevillano reveló una lamentable pérdida. (Foto: Canal RCN)

¿Quién fue el amigo fallecido de Karen Sevillano?

Se trata de Jimmer Andrés Hernández, un especialista en la salud dental y según su descripción en Instagram, su labor era la de un rehabilitador oral, experto en casos de alta complejidad.

Lo seguían famosos como Paola Jara, Luisa Fernanda W, Jessica Cediel, Elianis Garrido y muchos más.

Según sus publicaciones, sus pacientes fueron actores, influencers y hasta cantantes de talla internacional como Guayna.

El doctor tenía fama de ser un gran especialista en su área y por su profesionalismo, contaba con una comunidad de más de 300 mil seguidores en Instagram, de hecho, era muy cotizado por el público.

Jimmer llevaba tantos años en su medio de la higiene oral que, en 2023, tuvo un reconocimiento por parte del Congreso de la República como homenaje a sus 15 años de carrera, en ese entonces.

Conmoción por anuncio de Karen Sevillano sobre la muerte de un amigo. (Foto: Freepik)

Así mismo, fue nominado como mejor odontólogo influencer en los premios Instafest en diferentes ocasiones.

¿De qué murió el amigo de Karen Sevillano?

El equipo de trabajo del odontólogo Jimmer Andrés Hernández, amigo de Karen Sevillano, publicó un comunicado oficial en horas de la tarde de este sábado 7 de marzo, en donde informaron que el especialista falleció en la madrugada de este mismo día.

Según los comentarios en sus publicaciones, algunos señalaron que habría perdido la vida por un infarto. Hasta el momento, no se saben más detalles de su fallecimiento.