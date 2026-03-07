Sara Uribe y Karina García causan revuelo al bailarle a Nicolás Arrieta, ¿cómo reaccionó Manuela?

Los presentadores de ¿Qué hay pa’ dañar? de La casa de los famosos Colombia, que se transmite en la App del Canal RCN, estuvieron de fiesta para celebrar el cumpleaños de uno de los productores del famoso reality en Colombia.

¿Qué estaban celebrando los presentadores de ¿Qué hay pa’ dañar? de La casa de los famosos Colombia?

A través de las historias de sus cuentas de Instagram y en medio del programa se conoció que Néstor Parra, quien hace parte de la producción de La casa de los famosos y también presenta ¿Qué hay pa’ dañar?, estuvo recientemente de cumpleaños, por lo que decidieron celebrarlo con fiesta.

En las imágenes que circulan en redes sociales se ve a Karina García, Nicolás Arrieta, Sara Uribe, Roberto Velásquez y otras personas que hacen parte del programa en una discoteca.

En uno de los videos que circulan en redes sociales se pudo ver un momento que llamó la atención de los internautas, quienes reaccionaron de inmediato al ver la curiosa escena.

Sara Uribe y Karina García sorprenden al bailarle a Nicolás Arrieta en plena fiesta. (Foto: Canal RCN)

En medio de la fiesta, Sara Uribe y Karina García le bailaron a Nicolás Arrieta, por lo que muchos de los internautas mencionaron a la novia del creador de contenido, Manuela Ortiz.

¿Cómo reaccionó la novia de Nicolás Arrieta tras baile de Sara Uribe y Karina García?

En los mensajes, los internautas se preguntaban por la novia del creador de contenido, dónde estaba o por qué Karina y Sara le bailaban así, además de la cara que tenía Nicolás al ver a las dos bellas mujeres.

Mientras otros seguidores hablaban de que Manuela Ortiz era la persona que grabó el momento: “¡La novia muy dormida!” O “Nicolás no creía en nadie en ese momento”, fueron algunos de los comentarios.

Lo cierto es que la comunicadora estaba en el lugar también festejando como se evidenció en varias fotografías compartidas en redes sociales, aunque directamente no se conoce su reacción tras el curioso momento.

Además, mientras Nicolás Arrieta estaba en La casa de los famosos Colombia, en varias ocasiones Manuela Ortiz mencionó que ella no era celosa.