Fallece Corey Parker a los 60 años: así fue la carrera del actor de ‘Friday the 13th’

El actor estadounidense Corey Parker, recordado por su participación en producciones de cine y televisión de los años ochenta y noventa, murió a los 60 años.

¿De qué murió el recordado actor estadounidense Corey Parker?

La noticia se conoció este 7 de marzo de 2026, luego de que allegados y representantes del artista confirmaran el fallecimiento a medios locales.

De acuerdo con los reportes iniciales, los servicios de emergencia acudieron a su residencia tras recibir un aviso sobre el hallazgo del actor sin vida.

Los médicos que llegaron al lugar certificaron la defunción en el sitio y señalaron que no se encontraron indicios de irregularidades en la habitación.

Posteriormente, el representante del intérprete emitió un comunicado en el que informó sobre su muerte y solicitó respeto para la familia y los amigos cercanos durante el proceso de despedida.

Corey Parker fallece a los 60 años y así recuerdan su paso por Friday the 13th. (Foto: Freepik)

En redes sociales también circularon mensajes relacionados con la trayectoria del actor, mientras distintos portales especializados en entretenimiento internacional publicaron información sobre los proyectos en los que participó a lo largo de su carrera.

¿Quién era Corey Parker y en qué producciones participó?

Corey Parker inició su carrera en la industria cinematográfica durante la década de los ochenta.

Uno de sus papeles más recordados fue en la película Friday the 13th: A New Beginning, conocida por formar parte de la popular franquicia de terror.

Además de este proyecto, el actor participó en otras producciones cinematográficas como Biloxi Blues, así como en varias películas y series que se emitieron entre finales de los años ochenta y los noventa.

En televisión también hizo parte del elenco de la serie thirtysomething. A lo largo de los años, Corey Parker participó en diferentes proyectos televisivos.

Entre ellos se encuentra la serie Will & Grace, donde interpretó al personaje de Josh, uno de los novios de Grace Adler, papel que en la historia era interpretado por la actriz Debra Messing.

En sus últimos años, Parker también dedicó parte de su tiempo a la formación de nuevos talentos en las artes escénicas.

Corey Parker fundó un estudio de actuación en el que impartía talleres y clases sobre técnicas de interpretación y análisis de guiones.