Yeferson Cossio sufre accidente en el Amazonas y tuvo que acudir a urgencias, ¿qué le pasó?

Yeferson Cossio sufrió un accidente en el Amazonas y tuvo que recibir atención médica inmediata.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yeferson Cossio en urgencias tras impactante caída en el Amazonas. (Foto: Canal RCN y Freepik)
Yeferson Cossio en urgencias tras impactante caída en el Amazonas. (Foto: Canal RCN y Freepik)

Yeferson Cossio generó de nuevo preocupación entre sus millones de seguidores tras revelar que tuvo que ser trasladado de urgencias tras tener un accidente en el Amazonas.

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio en la cara?

El creador de contenido antioqueño compartió recientemente un video en sus redes sociales en el que relató la experiencia que vivió mientras se encontraba en este departamento del país.

En el material audiovisual se muestra el preciso momento en el que sufrió el accidente que afectó su rostro.

En el video, se puede ver a Cossio saltando desde un punto bastante alto un río, cuando al caer expresó: “me reventé la boca”, dando a conocer a sus seguidores el impacto que había recibido.

Yeferson Cossio en urgencias tras impactante caída en el Amazonas. (Foto: Canal RCN)
Yeferson Cossio en urgencias tras impactante caída en el Amazonas. (Foto: Canal RCN)

Además, detalló que uno de sus dientes resultó afectado, causando un dolor considerable.

A pesar de la situación, el creador de contenido continuó realizando sus actividades y compartiendo su aventura, mostrando a su público cómo quedó su rostro tras el impacto y en el que se vio afectado un diente.

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio durante su accidente en el Amazonas que preocupó a sus fans?

Por la gravedad del accidente, Yeferson Cossio tuvo que acudir de inmediato a un médico de urgencias.

Posteriormente, se trasladó a un odontólogo donde recibió atención profesional, incluyendo la sutura y reparación del daño en su boca.

En sus historias de Instagram, Yeferson Cossio mostró la galería de su celular, contando a sus millones de seguidores lo que ocurrió y la cantidad de videos que había grabado en su accidente.

Yeferson Cossio en urgencias tras impactante caída en el Amazonas. (Foto: Canal RCN)
Yeferson Cossio en urgencias tras impactante caída en el Amazonas. (Foto: Canal RCN)

El creador de contenido, conocido por sus aventuras extremas y retos en distintos lugares de Colombia, también detalló que el incidente no le impidió disfrutar de la experiencia en el Amazonas.

El accidente no tuvo mayores consecuencias y el creador de contenido ahora deberá seguir un período de recuperación.

Y es que esta no es la primera vez que Yeferson Cossio genera preocupación entre sus seguidores, pues hace unos meses reveló que, durante un paseo, también tuvo que ser trasladado de urgencias.

Posteriormente, contó que tuvo que someterse a una pequeña intervención debido a un inconveniente de salud que afectaba su corazón, el cual ha tenido que mantenerse bajo supervisión médica.

 

