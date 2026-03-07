Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Denuncian presunto robo en el negocio de Yeison Jiménez: este es el video con los hechos

Familia de Yeison Jiménez alertaron a sus seguidores, al revelar el video del momento en el que robaron en el negocio del cantante.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Presunto robo en negocio de Yeison Jiménez quedó grabado en video. (Foto: Canal RCN -Freepik)

El hermano de Yeison Jiménez, hizo pública una denuncia sobre un robo que ocurrió dentro de uno de los negocios del cantante, pues compartió el video de los hechos y dio detalles de lo que ocurrió.

La historia que fue publicada en la cuenta oficial de Instagram de Alejandro Jiménez, fue reposteada por su hermana Lina y también por el negocio ‘La cumbre licorera’.

¿Cuál fue el video con la denuncia del robo en le negocio de Yeison Jiménez?

Como ya es de conocimiento público, el cantante Yeison Jiménez, tenía a su nombre varios negocios y La cumbre Licorera es uno de ellos. En el local en donde venden café y otras bebidas, ubicado en la 116 en Bogotá, personas inescrupulosas hurtaron dentro del predio.

Precisamente, a través de las redes sociales del negocio, publicaron el video con el momento exacto en el que una mujer y un hombre se llevan pertenencias que no son de ellos.

En el clip se ve que la pareja está en la barra del local y al coger un bolso de otros clientes, salen y se van rápido del sitio.

Captan presunto robo en negocio de Yeison Jiménez (Foto: Canal RCN -Freepik)

¿Cuáles fueron las primeras declaraciones de la familia de Yeison Jiménez tras el robo?

Inmediatamente se conocieron los hechos, Alejandro publicó el video no solo en sus historias sino en el perfil del negocio, pero Lina también compartió en su perfil la grabación que deja en evidencia a los presuntos ladrones.

En el clip revelado, hay un texto el cual hace que estos hechos sean rechazados y es que precisamente, el local de Yeison Jiménez está para honrar y respetar su nombre e imagen, por supuesto, este tipo de actos lo que hace es deshonrar su legado.

Presunto robo en negocio de Yeison Jiménez quedó grabado en video. (Foto: Freepik)

Aunque se entiende que no es responsabilidad del negocio, los encargados tomaron cartas del asunto para poner la denuncia y hacer público el video para así, reconocer fácil el rostro de los responsables.

Por ahora, en la noche de este sábado 7 de marzo, Alejandro agradeció a quienes han compartido el video, mientras que las autoridades adelantan las respectivas investigaciones y así logren dar con el paradero de la mujer y hombre que tomaron el bolso de ajeno.

