Salomé, hija de James y Daniela Ospina, sorprende al anunciar el lanzamiento de su primer libro

Salomé, la hija mayor de James Rodríguez y Daniela Ospina, sorprendió a sus seguidores al anunciar que a sus 12 años lanzó su primer libro.

Artículos relacionados Mariana Zapata ¿Mariana Zapata está embarazada? La paisa reveló quién podría ser el padre

¿Salomé Rodríguez, hija de James y Daniela, se convierte en escritora a sus 12 años?

La joven, quien ya ha demostrado su talento en el voleibol y la danza, dio un paso más en su camino creativo al presentar su obra infantil.

Salomé visiblemente emocionada hizo el anuncio a través de sus redes sociales, donde compartió un video mostrando el libro:

Artículos relacionados Viral Mujer falleció tras lanzarse de un tobogán en Santander: video del momento se viraliza

“Hola, pasaba por aquí a saludarlos. Muchos saben que amo el volley y bailar, pero pocos saben que me encanta escribir. Estoy muy emocionada de presentarles mi libro: Las Aventuras de Sami en Costarena”, dijo la hija de James y Daniela.

Sin duda la hija del futbolista y de la empresaria colombiana no solo se destaca en el deporte como sus papás ahora también con la escritura.

Salomé Rodríguez causa sensación al presentar su primer libro infantil. (Foto: AFP)

“No puedo creer que mi historia se convirtió en un libro de verdad”, agregó Salomé, quien agradeció y resaltó la importancia de creer en los sueños desde pequeños.

Y, como era de esperarse, los internautas reaccionaron con mensajes de felicitación tras el logro a tan corta edad: “Muy orgullosa de ti. Felicitaciones”.

No solo sus seguidores se manifestaron; la mamá de James también le expresó su cariño: “Tesa, mi princesa”.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio sufre accidente en el Amazonas y tuvo que acudir a urgencias, ¿qué le pasó?

Por su parte, Daniela Ospina compartió el orgullo que siente: “Gracias, hija, por dejarme guiarte y porque, aunque tengas un poco de vergüenza, siempre lo haces con un mensaje lindo y positivo”.

¿De qué trata el libro de Salomé, la hija de James Rodríguez y Daniela Ospina?

La historia sigue a Sami, una niña de 12 años que vive junto a su perro Romeo y cuenta con la ayuda de su prima Clara, a quien considera su heroína.

Salomé Rodríguez causa sensación al presentar su primer libro infantil. (Foto: AFP)

La protagonista enfrenta el desafío de sentirse obligada a ser perfecta, pero a lo largo de la historia descubre que equivocarse es parte del aprendizaje.

Es una mezcla entre ficción y experiencias propias Salomé, la hija de Daniela Ospina compartió fragmentos de su libro y algunas líneas del prólogo, invitando a los lectores a reflexionar sobre la importancia de creer en uno mismo y aprender de los errores.