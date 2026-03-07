Salomé, hija de James y Daniela Ospina, sorprende al anunciar el lanzamiento de su primer libro
Salomé Rodríguez se convierte en escritora a los 12 años y comparte su primer libro con emotivo mensaje.
Salomé, la hija mayor de James Rodríguez y Daniela Ospina, sorprendió a sus seguidores al anunciar que a sus 12 años lanzó su primer libro.
¿Salomé Rodríguez, hija de James y Daniela, se convierte en escritora a sus 12 años?
La joven, quien ya ha demostrado su talento en el voleibol y la danza, dio un paso más en su camino creativo al presentar su obra infantil.
Salomé visiblemente emocionada hizo el anuncio a través de sus redes sociales, donde compartió un video mostrando el libro:
“Hola, pasaba por aquí a saludarlos. Muchos saben que amo el volley y bailar, pero pocos saben que me encanta escribir. Estoy muy emocionada de presentarles mi libro: Las Aventuras de Sami en Costarena”, dijo la hija de James y Daniela.
Sin duda la hija del futbolista y de la empresaria colombiana no solo se destaca en el deporte como sus papás ahora también con la escritura.
“No puedo creer que mi historia se convirtió en un libro de verdad”, agregó Salomé, quien agradeció y resaltó la importancia de creer en los sueños desde pequeños.
Y, como era de esperarse, los internautas reaccionaron con mensajes de felicitación tras el logro a tan corta edad: “Muy orgullosa de ti. Felicitaciones”.
No solo sus seguidores se manifestaron; la mamá de James también le expresó su cariño: “Tesa, mi princesa”.
Por su parte, Daniela Ospina compartió el orgullo que siente: “Gracias, hija, por dejarme guiarte y porque, aunque tengas un poco de vergüenza, siempre lo haces con un mensaje lindo y positivo”.
¿De qué trata el libro de Salomé, la hija de James Rodríguez y Daniela Ospina?
La historia sigue a Sami, una niña de 12 años que vive junto a su perro Romeo y cuenta con la ayuda de su prima Clara, a quien considera su heroína.
La protagonista enfrenta el desafío de sentirse obligada a ser perfecta, pero a lo largo de la historia descubre que equivocarse es parte del aprendizaje.
Es una mezcla entre ficción y experiencias propias Salomé, la hija de Daniela Ospina compartió fragmentos de su libro y algunas líneas del prólogo, invitando a los lectores a reflexionar sobre la importancia de creer en uno mismo y aprender de los errores.
