Manuela QM genera reacciones al revelar video de su bebé moviéndose

El pasado lunes 19 de enero, el cantante de música urbana, Blessd, confirmó que está esperando a su primer hijo, fruto de su amor con Manuela QM, la creadora de contenido que se ha llevado varias críticas por su relación con el artista.

Precisamente, luego de casi un mes de haber revelado que serán padres, el paisa se vio en medio de una polémica por presuntamente haber sido infiel, pues se filtraron supuestos chats muy comprometedores con otra mujer.

Tras este escándalo, Manuela tomó medidas y dejó de seguir al padre de su primer hijo, pero también eliminó algunas publicaciones junto a él. Por ahora, no se han dejado ver juntos, pero ella sigue revelando detalles sobre su proceso de gestación.

¿Cuál es el conmovedor video que reveló Manuela QM sobre su bebé moviéndose?

A través de sus historias en Instagram, en la tarde de este sábado 7 de marzo, Manuela QM reveló un conmovedor video de su bebé.

Manuela QM muestra por primera vez a su bebé moviéndose en su vientre. (Foto: Freepik)

Pues en el clip se ve claritamente que el pequeño se está moviendo dentro de su vientre y se alcanza a ver la silueta de lo que sería su pie.

Sin duda, esta grabación generó mucha conmoción, porque de todo lo que le ha ocurrido a la creadora, al menos tiene la expectativa del amor puro que tendrá de su hijo.

Por su parte, Manuela no tuvo que emitir ni una palabra para revelar lo emocionada que estaba con el momento y solo le bastó para poner muchos emojis de alegría y amor en su historia.

¿Blessd y Manuela QM siguen juntos?

Tras varios días de la polémica que protagonizó Blessd con respecto a su posible infidelidad, no se ha vuelto a ver con Manuela QM, o por lo menos en público y, de hecho, la influenciadora no lo ha vuelto a seguir en Instagram y él tampoco a ella.

Manuela QM revela video de su bebé moviéndose. (AFP/ Jose R. Madera)

Sin embargo, alcanzaron a generar comentarios, luego de que Manuela haya revelado un enorme arreglo de flores en donde le escribieron “La mejor mamá del mundo”.

Aunque no se sabe si fue el cantante el que le hizo esa sorpresa, los internautas llegaron a criticar la posibilidad de que ella lo haya perdonado, porque Blessd tiene fama precisamente de ser infiel, supuestamente.