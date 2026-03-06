Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manuela QM, novia de Blessd, habló sin filtros de las marcas en su cuerpo durante el embarazo

Ingrid Jaramillo Rojas
La creadora de contenido Manuela QM, pareja sentimental de Blessd, habló abiertamente sobre los cambios que ha tenido en su cuerpo durante el embarazo y las marcas que le han quedado en esta etapa, generando diversas reacciones entre sus seguidores.

¿Cuáles marcas aparecieron en el cuerpo de Manuela QM durante su embarazo?

La reconocida influenciadora Manuela QM reapareció en sus redes sociales para compartir con sus seguidores una dinámica de preguntas y respuestas, con el fin de resolver algunas dudas sobre distintos temas de su interés.

Manuela QM mostró su pancita y Blessd no reaccionó
Manuela QM presume su pancita mientras crecen rumores con Blessd. (AFP/ Rodrigo Varela)

En medio de la dinámica, la joven recibió una pregunta muy común entre las mujeres embarazadas. Una usuaria que, al parecer, también estaría en gestación le preguntó si durante esta etapa de su vida le habían salido estrías en su cuerpo, algo frecuente cuando la piel se estira.

“Manu, ¿te salieron estrías o cómo haces para evitarlas? ¿Qué recomiendas?”, fue la pregunta.

Ante esto, Manuela QM respondió que, por ahora, solo le han aparecido en sus s3n0s, dejando claro que su barriguita de embarazo se mantiene intacta hasta el momento. Asimismo, aseguró que, aunque ya tiene estas marcas, continúa hidratando la zona para evitar que aumenten.

“Niñas, por el momento solo en los s3n0s. Igual me sigo hidratando mucho la piel… aceites y cremitas no me faltan”, respondió la creadora de contenido con total sinceridad a la inquietud de sus seguidoras, quienes no dudaron en reaccionar y compartir también sus propias experiencias frente a los cambios que trae esta etapa.

¿Cómo vivió Manuela QM los primeros meses de su embarazo?

En esta misma dinámica, Manuela QM fue interrogada sobre cómo fueron sus primeros meses de embarazo, pues estos suelen ser los más complicados durante el proceso de gestación.

Ante esto, la creadora de contenido mencionó que la pasó fatal debido a que tenía poco apetito, dormía muy mal y se sentía muy sensible, a tal punto de llorar por cualquier cosa.

“Los primeros meses fueron muy difíciles. Lloraba mucho, no comía, no dormía, mejor dicho, no sé ni cómo sobreviví”, aseguró.

Manuela QM sorprendió al contar cómo sufrió en los primeros meses de gestación
Manuela QM sorprendió al contar cómo sufrió en los primeros meses de gestación. (Foto FreePik)
