Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

José Rodríguez sorprende son su reacción tras escuchar el nombre de Yaya Muñoz: “Esa mujer…”

José Rodríguez causó revuelo por la forma en la que se refirió a su expareja Yaya Muñoz en un reciente en vivo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
José Rodríguez causa revuelo tras referirse a Yaya Muñoz
José Rodríguez sorprende con fuerte frase sobre Yaya Muñoz en plena transmisión. (Fotos: Canal RCN)

El creador de contenido José Rodríguez causó revuelo en redes sociales luego de una reciente transmisión en vivo en la que hizo referencia a su expareja Yaya Muñoz.

Artículos relacionados

¿Qué dijo José Rodríguez de Yaya Muñoz que causó revuelo?

El momento ocurrió mientras compartía un en vivo con otros creadores de contenido.

Durante la conversación, un persona mencionó la polémica que rodea al influencer Deiby Ruiz, quien ha estado en el centro de comentarios luego de que se hiciera pública su ruptura con ‘La Blanquita’.

Artículos relacionados

Ambos han estado en medio de un intercambio de declaraciones relacionadas con la manutención de su pequeño hijo.

En ese contexto, una persona cercana a Deiby Ruiz intervino en la transmisión y le pidió a José Rodríguez que dejara de involucrarse en la situación que atraviesan los influencers caleños y lo que se ha dicho alrededor de Yaya Muñoz.

José Rodríguez causa revuelo tras referirse a Yaya Muñoz
José Rodríguez sorprende con fuerte frase sobre Yaya Muñoz en plena transmisión. (Foto: Canal RCN)

Tras escuchar el comentario, José Rodríguez decidió responder de manera directa durante el en vivo y sus palabras generaron reacciones entre los usuarios que seguían la transmisión.

“Primero, esa mujer no es mía de nada, no tiene nada que ver conmigo”, expresó el creador de contenido al referirse de su expareja, Yaya Muñoz.

¿Por qué surgió el comentario sobre Yaya Muñoz ex de José Rodríguez?

La mención de Yaya Muñoz se dio en medio de la conversación sobre la polémica que involucra a Deiby Ruiz y ‘La Blanquita’.

Artículos relacionados

En los últimos días, diferentes creadores de contenido han estado en medio de la conversación tras hacerse publica su separación y Yaya Muñoz habló del tema en una trasmisión de Dímelo King.

Sin dar más explicaciones, José Rodríguez reiteró su postura diciendo que ella no tenía relación con él.

José Rodríguez causa revuelo tras referirse a Yaya Muñoz
José Rodríguez sorprende con fuerte frase sobre Yaya Muñoz en plena transmisión. (Foto: Canal RCN)

Como se conoce, Yaya Muñoz y José Rodríguez sostuvieron una relación tras salir de La casa de los famosos Colombia. A finales de 2025, Yaya confirmó la ruptura y, aunque no mencionó las razones, dejó claro que fue en buenos términos.

Luego se viralizaron unas imágenes en las que José Rodríguez ya tendría un nuevo amor y, aunque él no lo ha confirmado, Yaya por su parte no hizo ninguna mención al respecto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hugo Rodallega revela la cita que tenía con Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Hugo Rodallega envía conmovedor mensaje a Yeison Jiménez tras la cita que no se cumplió

Hugo Rodallega recordó a Yeison Jiménez con un desgarrador mensaje tras recibir un detalle del equipo del cantante.

Reconocida presentadora reveló que vivió un milagro. Talento nacional

Reconocida presentadora de RCN reveló que tuvo un encuentro divino con la Virgen María estando en coma

La presentadora contó cómo una manifestación divina le dio fuerzas para sobrevivir tras una grave crisis de salud.

Karen Sevillano revela su plan para armar discusión con Neider y evitar que salga el fin de semana Karen Sevillano

Karen Sevillano causa revuelo tras destapar plan contra Neider García: “¿Tienes moza o qué?”

Karen Sevillano revela su plan para armar una discusión con Neider y evitar que salga el fin de semana.

Lo más superlike

Mariana Zapata habló de Eidevin y Karola. Mariana Zapata

Mariana Zapata reaccionó al enterarse del gusto de Karola por Eidevin en La casa de los famosos

Mariana Zapata confesó que la atracción de Karola por Eidevin ha frenado el avance de su relación dentro de La casa de los famosos.

Maluma generó reacciones tras mostrarse conmovido en redes sociales Maluma

Maluma generó reacciones tras mostrarse conmovido en redes sociales: ¿qué pasó?

Hombre mayor gana popularidad en redes por imitar a Karina García Viral

Hombre mayor se vuelve viral por imitar a Karina García y en redes lo bautizan 'Karino'

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?