José Rodríguez sorprende son su reacción tras escuchar el nombre de Yaya Muñoz: “Esa mujer…”

El creador de contenido José Rodríguez causó revuelo en redes sociales luego de una reciente transmisión en vivo en la que hizo referencia a su expareja Yaya Muñoz.

¿Qué dijo José Rodríguez de Yaya Muñoz que causó revuelo?

El momento ocurrió mientras compartía un en vivo con otros creadores de contenido.

Durante la conversación, un persona mencionó la polémica que rodea al influencer Deiby Ruiz, quien ha estado en el centro de comentarios luego de que se hiciera pública su ruptura con ‘La Blanquita’.

Ambos han estado en medio de un intercambio de declaraciones relacionadas con la manutención de su pequeño hijo.

En ese contexto, una persona cercana a Deiby Ruiz intervino en la transmisión y le pidió a José Rodríguez que dejara de involucrarse en la situación que atraviesan los influencers caleños y lo que se ha dicho alrededor de Yaya Muñoz.

José Rodríguez sorprende con fuerte frase sobre Yaya Muñoz en plena transmisión. (Foto: Canal RCN)

Tras escuchar el comentario, José Rodríguez decidió responder de manera directa durante el en vivo y sus palabras generaron reacciones entre los usuarios que seguían la transmisión.

“Primero, esa mujer no es mía de nada, no tiene nada que ver conmigo”, expresó el creador de contenido al referirse de su expareja, Yaya Muñoz.

¿Por qué surgió el comentario sobre Yaya Muñoz ex de José Rodríguez?

La mención de Yaya Muñoz se dio en medio de la conversación sobre la polémica que involucra a Deiby Ruiz y ‘La Blanquita’.

En los últimos días, diferentes creadores de contenido han estado en medio de la conversación tras hacerse publica su separación y Yaya Muñoz habló del tema en una trasmisión de Dímelo King.

Sin dar más explicaciones, José Rodríguez reiteró su postura diciendo que ella no tenía relación con él.

Como se conoce, Yaya Muñoz y José Rodríguez sostuvieron una relación tras salir de La casa de los famosos Colombia. A finales de 2025, Yaya confirmó la ruptura y, aunque no mencionó las razones, dejó claro que fue en buenos términos.

Luego se viralizaron unas imágenes en las que José Rodríguez ya tendría un nuevo amor y, aunque él no lo ha confirmado, Yaya por su parte no hizo ninguna mención al respecto.