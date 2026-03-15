Hermana de Yeison Jiménez compartió emotivo recuerdo del cantante y el novio de Juliana Calderón

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, reapareció en redes sociales con una publicación que generó gran emotividad entre sus seguidores, pues recordó la complicidad que el cantante tenía con su primo Juan Manuel Rodríguez, novio de Juliana Calderón.

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¿Cuál fue el emotivo recuerdo de Yeison Jiménez y Juan Manuel Rodríguez que compartió Lina?

Hace pocas horas, Lina Jiménez, hermana del difunto artista de música popular Yeison Jiménez, reapareció en redes sociales con una emotiva publicación. En esta, la joven recordó tanto a su hermano como a su primo Juan Manuel Rodríguez y la complicidad que existía entre ambos.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Lina compartió una captura de pantalla de un antiguo post que Juan Manuel había publicado cuando estaba con vida.

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En la imagen se puede ver a Yeison y a Juan Manuel posando frente a una avioneta, al parecer propiedad del cantante, acompañada de un mensaje escrito por este último y dedicado al intérprete de música popular.

En el texto, el joven, quien era novio de Juliana Calderón, agradecía a Dios por permitirles cumplir algunos de los sueños que tenían desde pequeños. Asimismo, también le agradeció al artista por convertirse en una figura paterna para él.

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“Doy gracias a Dios porque cuando éramos pequeños soñábamos con muchas cosas juntos. Hoy en día aún no hemos logrado todas, pero seguimos avanzando en ese camino y permanecemos unidos. Gracias, mi viejo @yeison_jimenez, por ser mi padre, mi hermano, mi amigo y, en pocas palabras, mi todo”.

¿Cómo reaccionaron los fans de Yeison Jiménez al recuerdo compartido por Lina?

De esta manera, Lina Jiménez recordó públicamente la cercanía y los momentos que compartían Yeison Jiménez y su primo Juan Manuel Rodríguez, una relación que quedó reflejada en el mensaje que el joven había dedicado al cantante en sus redes sociales.

Como era de esperarse, la publicación de Lina Jiménez no pasó desapercibida entre los seguidores de la familia, quienes reaccionaron con mensajes de apoyo y nostalgia.