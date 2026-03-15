Yina Calderón hizo sorpresivo anuncio en redes sociales y desató emoción: “Mi mente es poderosa”

Yina Calderón sorprendió a sus miles de seguidores al compartir un mensaje en el que habla de nuevos proyectos. La publicación tendría que ver con los retos que asumiría muy pronto a nivel profesional.

¿Se vienen nuevos proyectos para Yina Calderón, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

La publicación la hizo mediante la sección de historias de su cuenta de Instagram, donde suma un millón de seguidores. En ella, Yina permanece recostada sobre un sofá, aunque la imagen se ve borrosa y algo desenfocada.

Les tengo una sorpresa muy pronto… Mi mente es tan poderosa que todo lo atraigo”, escribió Calderón junto a un emoticón de diablo y otro de corazón.

Con estas palabras, la creadora de contenido y empresaria de fajas dejó emocionados a sus seguidores y de paso abrió nuevas preguntas en redes sociales, ya que muchos se preguntan cuál será ese proyecto del que habla. Tras ese mensaje, Yina no habló más del tema, pero se espera un gran anuncio pronto en sus redes personales.

¿Qué ha pasado con Yina Calderón tras su participación en La casa de los famosos?

Yina Calderón fue una de las participantes más destacadas de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. La huilense logró entrar al Top 10 y se convirtió en una persona de confianza para La Toxi Costeña.

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Yina impactó La casa con su talento, pero, sobre todo, con su personalidad arrolladora y controversial. Calderón protagonizó una dura rivalidad con Melissa Gate y Karina García, también tuvo choques con Altafulla, quien terminaría siendo el ganador del reality.

Yina Calderón protagonizó todo tipo de emociones en La casa de los famosos Colombia 2. Foto: RCN

En cada discusión o conflicto que se desató en medio de la convivencia, ahí estuvo Yina, quien nunca temió de expresar lo que pensaba, generando así odios y amores en redes sociales.

¿Por qué Yina Calderón no asistió a la fiesta de 15 años de la hija de Andrea Valdiri?

Yina Calderón hizo una sincera confesión en redes sociales. La empresaria e influenciadora les reveló a sus seguidores por qué no asistió a la celebración de 15 años de Isabella Valdiri, hija de Andrea Valdiri.

Durante un Live, la exhabitante de La casa de los famosos respondió a la pregunta de sus seguidores y señaló que no estaba enterada de la fiesta de la hija mayor de la barranquillera.

Entre risas, mencionó que no sabía que la joven estaba cumpliendo años y añadió que tampoco había recibido invitación para el evento: “no me invitaron”, dijo entre carcajadas.

Yina Calderón no ocultó la verdad tras brillar por su ausencia en la fiesta de 15 de la hija de Andrea Valdiri.

En el mismo espacio, la creadora de contenido explicó que no mantiene una relación cercana con Andrea Valdiri.

Andrea Valdiri, cabe destacar, entró a La casa de los famosos en su segunda temporada, aunque no lo hizo como participante precisamente. La bailarina y empresaria ingresó con el objetivo de hablar con La Jesuu, de quien se había distanciado en aquella ocasión.

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La Valdiri le expresó todo su apoyo a la influenciadora caleña de cara a la recta final del reality. La Jesuu se quedó ad portas de la final, de la que terminaron haciendo parte Altafulla, Melissa Gate, Emiro Navarro y La Toxi Costeña.