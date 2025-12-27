Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
WhatsApp: señales claras de que alguien accedió a la cuenta y qué hacer de inmediato

Puede suceder que otros tengan acceso a WhatsApp sin ser descubiertos, razón por la que existen pistas para saberlo.

WhatsApp
WhatsApp: señales claras de que alguien accedió a la cuenta y qué hacer de inmediato | Foto de Freepik.

WhatsApp se mantiene como una de las aplicaciones con mayor interacción en el mundo. Sin embargo, el tema de la seguridad es algo por lo que usuarios se cuestionan.

A veces, hay descuidos que pueden resultar siendo fatales en la app del teléfono verde, haciendo que una persona externa acceda al chat e información de índole personal.

¿Cuáles señales indican que un tercero ingresó a la cuenta de WhatsApp?

Los expertos comentan que la mayor causal se da por problemas con el cifrado de extremo a extremo. Por este motivo es necesario abordarlo.

WhatsApp
Puede que WhatsApp se fusione con la IA | Foto Freepik.

Aunque el cifrado de extremo a extremo es una herramienta para conectar WhatsApp a la web, también es un método de seguridad que puede ser vulnerable. Esto porque se necesita que el celular esté desbloqueado para escanear el código QR en el ordenador y nada más.

Una de las primeras señales que podrían alertar a los consumidores digitales es a través de la actividad inusual en la cuenta. Con acciones breves, como mensajes leídos, no aviso de las notificaciones, entre otros, hay que tomar acción.

De hecho, también pueden aparecer las conversaciones archivadas, cambios en la información del perfil y demás, los cuales son mínimos en un principio, pero máximos si no se tienen en cuenta o se dejan pasar de manera desapercibida.

¿Qué hacer si un tercero accedió a la cuenta de WhatsApp?

Dado el caso en el que lo anterior suceda, la misma app de WhatsApp cuenta con la recuperación de la cuenta. Primero hay que dirigirse a la información de los dispositivos vinculados en la que va a aparecer el historial de las sesiones en las que la cuenta está activa.

Las llamadas también se deben tener en cuenta. Por ejemplo, una alerta es cuando llegan llamadas que son colgadas de inmediato.

WhatsApp
WhatsApp es una app utilizada por millones de personas | Foto Freepik.

Con el objetivo de evitarlo, el consejo que más hacen los especialistas es el de habilitar la verificación en dos pasos, también el reconocimiento facial que depende de cada dispositivo móvil.

En cuanto a la verificación de dos pasos, la activación es fácil porque tan solo basta con dirigirse a los ajustes de la aplicación.

