Mafe Walker conquistó con su aspecto físico para cerrar 2025: "Ese código está bueno"

Mafe Walker presumió su figura y se llevó todos los elogios por la manera como se ve en la actualidad.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Mafe Walker
Mafe Walker conquistó con su aspecto físico para cerrar 2025 | Foto del Canal RCN.

Después de su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, Mafe Walker se enfocó en sus gustos y afinidades por la comunicación con el más allá.

¿Por qué Mafe Walker es reconocida?

Mafe Walker es reconocida en redes sociales porque asegura que tiene el don de comunicarse con extraterrestres a través de códigos. Al ser algo que irrumpe con lo cotidiano, la influencer ha sido criticada masivamente.

No obstante, también hay quienes apoyan el contenido de la exparticipante de La casa de los famosos y han estado siguiendo su crecimiento a nivel laboral.

Mafe Walker
Unos le creen a Mafe Walker y otros no | Foto del Canal RCN.

Como en pocos días se acaba 2025, Walker ha estado comunicando que se encuentra activando "nuevos códigos" para el Año Nuevo 2026. Sin embargo, más allá de los mensajes que ha venido expresando en Instagram, apareció con un traje de dos piezas que capturó las miradas, puesto que presumió su figura actual con la que conquistó a más de uno.

¿Cómo se ve la figura de Mafe Walker?

Mafe Walker subió un video presumiendo su figura en traje de playa. Desde un entorno natural, la influenciadora se llevó una buena cantidad de elogios por la publicación que hizo.

"Mis Amores. Sigo en activación con las naves. Conectados en pantallas por telepatía. Es una activación código Alien 2026. Amo el dinero. Se activa el código hardware power con las razas extraterrestres", escribió Mafe Walker como complemento del video mostrando su físico.

 

Como se mencionó, le llovieron halagos a Mafe Walker tras presumir su estado físico. Los internautas y usuarios dejaron ver su creatividad, ya que se pueden leer comentarios como: "Cada vez más guapa", "Mi cielo, ese código está bueno", "El cohete activado", "Se acerca el ObviFans", entre otros.

Por lo pronto, Mafe Walker sigue enfocada en su comunicación intergaláctica. En otra publicación, dijo que se encuentra reprogramando con las naves para que haya mucha opulencia y abundancia en 2025, a la vez que señaló que el código "me amo, te amo", con el que se hizo famosa, se mantiene activo.

Mafe Walker
Mafe Walker sigue activando los "códigos" | Foto del Canal RCN.
