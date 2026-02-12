Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Falleció reconocido actor de k-dramas coreano a los 39 años

Reconocido actor surcoreano falleció a los 39 años, causando conmoción entre fans y la industria de los k-dramas.

La industria del entretenimiento surcoreano atraviesa un momento de profundo luto tras confirmarse la muerte de un actor que marcó a los seguidores de los k-dramas con su talento y trayectoria.

La noticia se conoció este miércoles 11 de febrero de 2026 y generó una ola de conmoción entre colegas, fanáticos y medios.

El fallecimiento se dio en medio de un ambiente de sorpresa y tristeza, ya que el actor había mantenido cierta presencia en redes sociales hasta días antes, sin que se conocieran públicamente problemas graves de salud.

¿Quién es el reconocido actor coreano que falleció?

Se trata de Jung Eun-woo, actor surcoreano conocido por su participación en varias producciones televisivas y recordado especialmente por su trabajo en el k-drama Bride of the Sun. Su nombre real era Jung Dong-jin, y llevaba más de dos décadas vinculado al mundo de la actuación.

El actor inició su carrera a comienzos de los años 2000 y participó en producciones como Sharp, Stranger, The Return of Hwang Geum-bok, My Only One y Welcome to Waikiki 2.

Su papel más recordado fue en Bride of the Sun, trabajo que le valió el New Star Award en los SBS Drama Awards de 2012.

La noticia de su muerte fue confirmada por sus representantes a la prensa coreana. De acuerdo con medios locales, el funeral se realiza en el New Korea Hospital, en la ciudad de Gimpo, provincia de Gyeonggi, mientras que el cortejo fúnebre está previsto para el viernes 13 de febrero al mediodía.

Seguidores del actor han comenzado a dejar mensajes de despedida en redes sociales, recordando su trabajo constante y el impacto que tuvo en varias generaciones de espectadores.

¿Cuál fue la causa de muerte de Jung Eun-Woo?

Hasta el momento, la causa oficial de su fallecimiento no ha sido revelada, lo que ha incrementado la preocupación y las especulaciones.

La familia y los representantes del actor no han entregado mayores detalles, solicitando respeto y privacidad durante el proceso de duelo.

Sin embargo, la atención de muchos se centró en una publicación que Jung Eun-woo realizó en Instagram un día antes de su muerte.

En ella compartió un carrusel de imágenes que incluía fotografías de figuras icónicas como Leslie Cheung y Amy Winehouse, ambos fallecidos, junto a imágenes propias.

El post estaba acompañado del mensaje: “Missed, jealous, sorry” (“Echándolos de menos, celoso, lo siento”), lo que hoy es interpretado por algunos seguidores como un mensaje inquietante.

