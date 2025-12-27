Yina Calderón tilda a WestCol de 'levantado', pero le dicen que ella es igual, ¿qué significa?

Nuevamente, Yina Calderón arremetió en contra de WestCol. La rivalidad entre la empresaria de fajas y el streamer se mantiene; de hecho, ha sido de las más polémicas este 2025.

¿Por qué Yina Calderón arremetió de nuevo contra WestCol?

WestCol ha tachado a Yina de distintas formas y la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no se ha quedado atrás. Entre lo más reciente, dijo que el streamer es un "levantado".

WestCol rompió el silencio sobre renuncia de Yina Calderón en el ring de boxeo | Foto del Canal RCN y Arturo Holmes / AFP.

Pero eso no es todo, pues Yina Calderón se atrevió a señalar que WestCol "alquilaría" sus lujosas camionetas, dando a entender que sus adquisiciones serían apariencia.

De acuerdo con la comparación de la polémica emprendedora, WestCol al no ser un joven con dinero desde la cuna, tiene comportamientos que no son positivos para ella.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

"Es que ese WestCol es el típico levantado... Usted vaya a ver la gente que tiene plata desde siempre y es la gente más sencilla, ese es un levantado que alquila las camionetas", dijo Yina Calderón.

¿Qué más dijo Yina Calderón en contra de WestCol?

Las críticas incrementaron, a renglón seguido la exprotagonista de novela indicó que le da "pesar" de WestCol debido a que él no tiene una familia como la de ella, así lo justificó.

Por el momento, el streamer antioqueño no ha reaccionado a las declaraciones de la empresaria de fajas, lo cierto es que cada vez que hablan el uno del otro lo hacen sin medida y se tratan sin piedad.

Los que sí reaccionaron fueron los internautas, quienes no concordaron con el argumento de Yina Calderón porque varios escribieron que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 también es "levantada".

Yina Calderón suele ser criticada por todo | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento nacional Luis Alfonso rompió en llanto de amor por serenata que su hijo le dio: "Gracias, papá"

Sea lo que sea, lo que se puede comunicar es que la rivalidad de Yina Calderón y WestCol no ha parado y se prevé que en 2026 incremente.

Yina Calderón reveló que en 2026 llega sana, olvidando lo que ya no es necesario para ella. En adición, agradeció porque tuvo un 2025 agradable en el que creció en redes sociales y fue significativamente apoyada por sus seguidores.