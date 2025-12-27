Luis Alfonso rompió en llanto de amor por serenata que su hijo le dio: "Gracias, papá"

El cantante Luis Alfonso tuvo un 2025 exitoso, su crecimiento artístico ha sido notorio y uno de sus retoños siguió sus pasos musicales.

¿Quién es el hijo de Luis Alfonso que quiere ser cantante?

Durante meses, Luis Alfonso comentó que su hijo menor Agustín heredó el gusto por la música. Lo que comenzó como un anhelo, se fue haciendo realidad y el cantante no ha parado de demostrarle su apoyo al menor, quien artísticamente adoptó el nombre de El charrito Rendón.

El pequeño Agustín ya pisó escenarios, ha acompañado a cantar a su padre y se está formando; de hecho, hasta ya estado en estudios de grabación.

Luis Alfonso es de los cantantes de música popular más importantes en Colombia | Foto del Canal RCN.

No obstante, todo comenzó desde lo innato, cuando una vez el niño le cantó a Luis Alfonso de manera espontánea y lo hizo llorar.

Salió a la luz el video del Agustín cantándole por primera vez a Luis Alfonso. El niño tomó el micrófono y le interpretó una canción a su padre mirándolo a los ojos.

¿Cuál es el video que muestra a Luis Alfonso llorando mientras su hijo le canta?

En el clip se observa que Luis Alfonso rompió en llanto, pues el artista de música popular quedó plenamente conmovido al ver el talento de El charrito Rendón.

"Así empezó esta historia. Las lágrimas de orgullo de mi padre convirtieron una canción que solo era un regalo por el Día del padre, en mi más grande motivación para cantar", se lee en la descripción del clip.

Entonces, como se explicó, lo que inició como un regalo para Luis Alfonso, se fue materializando con el paso de los meses en lo que sería la carrera como cantante de Agustín.

"Que papá me mire con ese orgullo y emoción cuando escucha mi voz. ¡Gracias papá por tanto amor, gracias por guiarme y gracias por ser mi ejemplo de lucha! Te amo", concluye.

Agustín, el hijo de Luis Alfonso, heredó su talento musical | Foto Jason Koerner / AFP.

El video no solo hizo llorar a Luis Alfonso, sino que en los comentarios los seguidores escribieron que también se sintieron conmovidos por este recuerdo que, de seguro, será uno de los muchos que irán acumulando padre e hijo en la industria musical.